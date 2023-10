Státní příspěvek na pěstounskou péči se zřejmě zvýší. Zrychlí se i svěřování dětí do náhradní rodinné péče

Autor: Depositphotos

Vláda schválila 4. října 2023 novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v jejímž rámci se navýší příspěvek na pěstounskou péči na 66 tisíc Kč ročně. Pěstouni na přechodnou dobu, jejichž práce je mnohem náročnější a svěřené děti jsou přijímány v akutní krizové situaci, budou moct získat 72 tisíc Kč ročně. Novela má taky zjednodušit procesy spojené s náhradní péčí o děti, což má urychlit a zefektivnit celý systém.





Schválená novela navrhuje systematické a zpřesňující změny. Ty se týkají zjednodušení posuzování žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči, úpravu postupů řízení a sjednocení kritérií pro posouzení žadatelů. Smyslem je urychlit proces, stanovit lhůty pro řízení a zjednodušit pravidla pro absolvování příprav a psychologických posouzení.





Novela také navrhuje sjednocení institutů náhradní rodinné péče, konkrétně svěřenectví a nezprostředkované pěstounské péče. To zahrnuje shodná práva a povinnosti pro osoby pečující o děti ve svěřenectví a pěstouny, stejně jako nárok na podporu a příspěvky, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Tato změna odstraní nerovnosti mezi oběma formami péče a zajistí lepší péči pro děti. Zároveň má zajistit systematickou podporu pro všechny náhradní pečovatele, což odstraní nejistotu ohledně preferované formy péče ze strany soudů.

Navrhovaná úprava také zohledňuje fakt, že dětské domovy pro děti do 3 let věku už nemají v rámci stávající ústavní péče své místo a budou ze systému odstraněny.

Počet dětí v dětských domovech pro děti do 3 let věku setrvale klesá. Nadále ale platí, že, v případě pobytových služeb pro malé děti chceme umožnit výjimky pro krizové situace nebo sourozenecké skupiny, a také zvýšit věkovou hranici pro tuto službu na 4 roky věku. Ruku v roce s tímto opatřením jde zvýšená podpora pěstounů a rodin, které se dostanou do problémů při péči o děti, dodal ministr Jurečka.

Novela nyní musí projít ještě Parlamentem a Senátem, nakonec ji čeká podpis prezidenta republiky.