Státní dluhopisy půjdou koupit už jen pár dní. Podívejte se, co je teď v nabídce

Druhé upisovací období, ve kterém je možné získat státní dluhopisy, pomalu končí. Zájemci si mohou podat žádost o úpis do konce neděle 4. října. Stát momentálně nabízí pouze pokladniční poukázky v podobě tříměsíčního Flexi Bond 002 s datem emise 15. října 2026.
Žádost můžete podat elektronicky přes majetkový účet (do 23:59 hodin) nebo za poplatek na vybraných pobočkách ČSOB, logicky ale jen do konce pracovního dne 2. října 2026. Za dluhopisy objednané přes ČSOB stačí pak zaplatit do 12. října, za ty objednané elektronicky pak ještě o den později. (Pokud je nezaplatíte, objednávka se automaticky stornuje).
Peníze z Flexi Bondu můžete vybrat za tři měsíce s výnosem, který je pro období od 15. října do 15. ledna 2027 stanoven ve výši 3,75 % p. a. Podmínkou je, abyste nejpozději v pondělí 11. ledna 2027 podali žádost o ukončení automatické výměny přes svůj majetkový účet. (Stejnou žádost mohou do pátku 9. října podávat i vlastníci Flexi Bondu 001 z 1. upisovacího období).
Pokud včas neukončíte automatickou výměnu, budou Flexi Bondy spolu s vaším výnosem automaticky reinvestovány do stejného cenného papíru na další tři měsíce. Flexi Bond 001 bude reinvestován do Flexi Bondu 002, Flexi Bond 002 zase do Flexi Bondu 003 s datem emise 15. ledna 2027, jen možná s jinou úrokovou sazbou. Tu se dozvíte s dalšími parametry emise na počátku upisovacího období.
Ať tak či tak, vždy platí, že výnosy jsou u všech státních dluhopisů osvobozené od 15% daně z příjmů.