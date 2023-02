Stát zvažuje zvýšení odvodů OSVČ na sociálním pojištění. Podívejte se, kolik by si připlatily

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravuje materiál, jakým způsobem by se daly zvýšit odvody na sociální pojištění pro živnostníky. Zvažuje přitom dvě varianty. Pokud jakákoli z nabízených alternativ vyjde, někteří podnikatelé si připlatí až desítky tisíc ročně.





První varianta – zvýšení minima z průměrné mzdy

První variantou MPSV je postupné zvýšení minima u sociálního pojištění ze současných 25 % průměrné mzdy na 40 %. To by znamenalo při současné výši průměrné mzdy zvýšení sociálního pojištění na 4709 Kč. Všichni živnostníci, a to bez ohledu na výši zisku, by tuto částku museli povinně platit. Největší změnu by to znamenalo pro OSVČ s minimálními zálohami, kterých je podle České správy sociálního zabezpečení 30 a 40 %. Jim by se touto úpravou zvýšilo pojistné o 60 %. Naopak by se úprava nedotkla podnikatelů, kteří mají vyšší zisky, protože ti už si částku 4709 Kč na sociální pojištění v současné době platí.





Server Podnikatel.cz spočítal, že pro OSVČ s minimálními zálohami by změna znamenala roční zvýšení odvodů o 21 180 Kč. Na oplátku pro živnostníky by to znamenalo v budoucnu vyšší důchody.

Jak by se změnila výše minimálních záloh sociálního pojištění? Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní sociální pojištění (SP) v Kč SP po zvýšení min vym. základu na 40 % průměrné mzdy v Kč Rozdíl v Kč 100 000 35 328 56 508 –21 180 200 000 35 328 56 508 –21 180 300 000 43 800 56 508 –12708 400 000 58 400 58 400 0 500 000 73 000 73 000 0 600 000 87 600 87 600 0 700 000 102 200 102 200 0 800 000 116 800 116 800 0 900 000 131 400 131 400 0 1 000 000 146 000 146 000 0 1 100 000 160 600 160 600 0 1 200 000 175 200 175 200 0 Zdroj: Podnikatel.cz

Druhá varianta – vyšší vyměřovací základ

Druhá varianta, která kalkuluje s vyšším vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění, by se naopak malých živnostníků nedotkla. Vyměřovací základ se nyní počítá jako 50 % ze zisku, ale podle nového návrhu by se měl vypočítávat ze 70 %. Na rozdíl od první varianty by se tato nedotkla nejmenších OSVČ, kteří by stále platili minimální zálohy.

Všech OSVČ by se týkala až od určité hranice, přičemž například pro podnikatele se ziskem 500 000 Kč by to znamenalo zvýšení sociálního pojištění o 29 200 Kč ročně a pro OSVČ se ziskem 1 mil. Kč pak 58 400 Kč ročně.

Jak by to bylo s paušální daní?

Další varianty by se týkaly také paušální daně. Pokud by se zvýšil minimální vyměřovací základ v I. pásmu (pro rok 2023) o 1765 Kč, nově by paušální daň činila 7973 Kč místo dosavadních 6208 Kč.

K žádné změně by nedošlo u II. a III. pásma, protože vyměřovací základ je dán přesně určenou částkou. V případě zvýšení vyměřovacího základu na 70 % zisku by ke změně u paušální daně nedošlo.

Ačkoli se návrh MPSV týká pouze sociálního pojištění, někteří ekonomičtí experti navrhují zvýšit i odvody u zdravotního pojištění. Ačkoli ještě žádný konkrétní návrh nepadl, server Podnikatel.cz spočítal hypotetické dopady na OSVČ, kdyby se pro ně zvýšil minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění ze stávajících 50 % na 70 či 100 % nebo vyměřovací základ z 50 na 70 či 100 % zisku. Právě tak spočítal i dopady u sociálního pojištění.

Kdyby se například zvýšil vyměřovací základ živnostníků ze stávajících 50 % zisku na 100 %, znamenalo by to pro podnikatele se ziskem 300 000 Kč ročně vyšší odvody o 51 636 Kč, pro OSVČ se ziskem 500 000 Kč o 107 836 Kč. Pokud by živnostníci měli zisk 700 000 Kč, zaplatili by na odvodech o 153 475 Kč.