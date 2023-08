Stát vyplatil za nezákonné stíhání muže nejvyšší odškodné v historii

Autor: © Aeolos - Fotolia.com

Šest a půl milionu korun, to je částka za ušlý příjem, kterou v uplynulých dnech stát vyplatil českému občanovi za nezákonné trestní stíhání, které trvalo 4 roky. Muž se dožadoval spravedlnosti a odškodnění dlouhých 10 let. Jedná se o doposud nejvyšší individuální odškodnění státu v historii.





Jedná se o muže, který se v předdůchodovém věku přihlásil do výběrového řízení na expertní pozici v jedné z velkých firem. Ve stejné době však probíhalo trestní stíhání tohoto muže kvůli porušování povinností při správě cizího majetku. Toto stíhání bylo nakonec zastaveno, protože policie dospěla k závěru, že se nejedná o trestný čin. Muže to však z výběrového řízení diskvalifikovalo.





Zkušený odborník před důchodem přišel díky nezákonnému trestnímu stíhání o možnost nástupu do nové pracovní pozice a jeho kariéra se tak zhroutila. Přestože nyní uzavřený soudní spor představuje obrovský úspěch a nejvyšší částku, kterou soudy u těchto sporů přiznaly, situaci poškozeného to narovná pouze částečně. Podobné případy totiž mají zásadní dopad na osobní i pracovní život, vždyť tato kauza se táhne celkem deset let, říká advokát poškozeného muže Pavel Strnad z advokátní kanceláře Polverini Strnad.

Advokát dodává, že po celou dobu soudního řízení byl jeho klient ve stresu, což mu zničilo nejlepší období života, kdy byl na vrcholu kariéry a měl nejvíce zkušeností. Kdyby měl muž šanci do nového zaměstnání nastoupit, náležela by mu adekvátní vysoká mzda, která by mu pomohla zaopatřit se na důchod. Místo toho si mohl jen drobně přivydělávat, říká Pavel Strnad.

Žalobu soud prvního stupně dvakrát zamítl, teprve až po druhém odvolání se muži podařilo dosáhnout přiznání vysokého odškodného.

V roce 2022 stát musel kvůli chybnému postupu policie a státních zástupců vyplatit téměř 109 milionů korun. Celkem šlo o 1289 plateb. Vyplývá to ze statistiky ministerstva spravedlnosti, kterou letos v březnu zveřejnil časopis Neovlivní.cz. Mezi odškodněnými byla například bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová, které stát přiznal 1,6 mil. Kč, dále lobbista Ivo Rittig a Martin Dvořák, kteří figurovali v takzvané jízdenkové kauze pražského dopravního podniku.