Stát podpoří teplárny, domácnostem se sníží platby za teplo

Autor: profit

Domácnosti, které jsou napojené na teplárny, by měly platit nižší ceny. Měl by to zajistit nový program Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který podpoří právě teplárny. Držitelé licence na výrobu tepelné energie si budou moci požádat o dotaci. Podporu ale budou muset v plné výši přenést ve formě snížené jednotkové ceny tepelné energie na zákazníky vč. domácností.





Uvědomujeme si, že nárůst cen energií se promítá také do cen dodávek tepla domácnostem. Proto přicházíme s novým programem, ve kterém mohou teplárny žádat o podporu, aby nepřenášely na zákazníky zdražování, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že na program je připraveno 17 mld. Kč.





Podle Síkely se letos i kvůli ruské agresi na Ukrajině zásadně zvýšil počet cenových lokalit, kde cena tepla překročila 1000 Kč/GJ bez DPH. Zatímco v únoru 2022 bylo takových cenových lokalit 238, v prosinci 2022 už takových lokalit bylo 345.

Nový program je zpracován podle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině. Takový postup v teplárenství doporučila Evropská komise. Podle tohoto aktuálně platného rámce je podporu možné poskytnout do konce příštího roku.

Předmětem podpory budou způsobilé výdaje, kterými bude část nákladů na výrobu tepla dodaného do soustavy zásobování tepelnou energií za měsíce únor až prosinec roku 2022 nebo rok 2023 a jejich zvýšení oproti roku 2021, informoval ministr průmyslu.

K programu budou vyhlášeny minimálně dvě výzvy, jedna pro období od 1. února 2022 do 31. prosince 2022, druhá pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.