Stát omezí přístup do evidence skutečných majitelů firem. Z novely potichu zmizela část pro boj s korupcí

Zákon o evidenci skutečných majitelů se pravděpodobně změní. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem financí předložilo novelizaci, která podmíní přístup k údajům prokázáním tzv. oprávněného zájmu. Novela prošla připomínkovým řízením a vláda ji nyní na svém posledním zasedání (22.6.2026) schválila.
Předloha zavádí mechanismus, jak se bude takový zájem posuzovat a stanovuje subjekty, u kterých tento zájem předpokládá. Návrh také rozšiřuje okruh institucí, které budou mít do evidence přímý přístup (jde o další národní a mezinárodní orgány), ale umožní v určitých případech údaje úplně znepřístupnit.
Získat bude možné jen aktuálně zapsané informace, k těm historickým se dostanou jen určité skupiny nahlížejících.
Rejstřík slouží orgánům státu, ale např. i médiím jako zdroj informací, který může pomoci v boji proti korupci, praní špinavých peněz nebo porušování protiruských sankcí. Dříve byl veřejně dostupný a bylo možné v něm bezplatně online najít informace o majiteli i s jeho postavením ve firmě, datem narození nebo o velikosti jeho podílu. Koncem loňského roku byla evidence na základě soudní judikatury znepřístupněna veřejnosti. Novela tak reaguje na soudní rozhodovací praxi a mění režim rejstříku na neveřejný s tím, že změny jsou motivovány ochranou osobních údajů a soukromí skutečných majitelů firem.
Platforma Odolné Česko, jejíž součástí je například organizace Transparency International ČR, ve své zprávě upozornila, že ačkoliv původní verze novely počítala s přístupem k částečnému výpisu pro osoby se zájmem na boji proti korupci a střetu zájmů, po vypořádání připomínek tato část z nové verze zmizela. A to navzdory tomu, že žádné připomínkové místo vyškrtnutí této pasáže nevyžadovalo.
Přístup na základě oprávněného zájmu tak má být po novelizaci umožněn médiím, veřejnosti a akademikům umožněn pouze osobám, které jsou zaměřeny na předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu.
Na jednání Komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu byli podle zprávy organizace Odolné Česko členové informováni o tom, že zmíněná část byla z předlohy vypuštěna na základě rozhodnutí vedení Ministerstva spravedlnosti. Na návrh několika členů Komise schválila usnesení, kterým se doporučuje vládě dané ustanovení do návrhu zákona vrátit.
Třebaže vedení Ministerstva spravedlnosti mělo po Komisi téměř měsíc na standardní svolání Rady vlády, jejíž členové mohli o novele hlasovat alespoň „per rollam”, z neznámých důvodů se tak dosud nestalo a vláda tak rozhodovala o novele bez předchozího vyjádření svého poradního orgánu, upozorňuje zpráva organizace Odolné Česko.
Lukáš Kraus, právník Lobbia a koordinátor iniciativy Odolné Česko připomněl, že znepřístupnění veřejné části evidence na základě judikatury již omezilo možnosti její kontroly ze strany médií, občanské společnosti a akademické obce.
Pokud vláda přístup do evidence této kategorii subjektů, které dlouhodobě pomáhají odkrývat nehospodárné nakládání státu s veřejnými prostředky, dále novelou znesnadní, vyšle tím znepokojivý vzkaz občanům, že nemá zájem efektivně bojovat proti korupčnímu jednání skrze neprůhledné vlastnické struktury, uzavřel Kraus.
Rejstřík v minulosti například napověděl, že premiér Andrej Babiš je (i po vložení společností do svěřenských fondů kvůli střetu zájmů) stále skutečným vlastníkem skupiny Agrofert. Navrhované změny by měly podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce vejít v účinnost letos v listopadu.