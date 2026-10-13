Stát nařídil registraci všech psů. Veterináři za ni chtějí až 600 Kč

Centrální evidence psů (CEP) funguje od 1. 7. 2026. Za první tři měsíce se do ní dostalo přes 255 000 psů, tedy asi 11,4 % z odhadovaných 2,23 milionu psů v Česku, informovalo Ministerstvo zemědělství. Systém má pomáhat především s dohledáváním chovatelů zatoulaných zvířat.
Registrace je povinná, její cena však není jednotná. Podle ceníků ordinací za ni majitelé platí od menších stokorun až po 600 Kč. Zápis provádějí veterináři, kteří si cenu stanovují sami.
Kolik stojí zápis psa do CEP
|Veterinární ordinace
|Město
|Cena registrace (Kč)
|Veterina Podměstí
|Žatec
|121 Kč
|Veterinární ordinace LUNA
|Louny
|150 Kč
|Veterinární ordinace Vaculíkovi
|Havířov
|200 Kč
|Veterina Ostrava – M. Valešová
|Ostrava
|250 Kč
|EVELVET
|Praha-Nusle
|300 Kč
|+VET
|Brno
|300 Kč
|Veterina Vrána
|Šenov
|400 Kč
|Veterina Teplice
|Teplice
|450 Kč
|AA-VET
|Praha
|500–600 Kč
Zdroj: Veřejné ceníky náhodných ordinací k 12. říjnu 2026 podle výběru Měšec.cz. Jde o příklady, ne porovnání.
Za dva psy tak můžete zaplatit třeba tři stovky, ale také přes tisícovku, a to jen za registraci. Čipování nebo očkování proti vzteklině se účtuje samostatně. Jestliže už váš pes čip má, nemusíte jej znovu čipovat.
Ověření registrace online
Registrace v soukromé databázi čipů nenahrazuje státní evidenci. Zda už máte psa či psy zapsané, můžete online ověřit na registrpsu.gov.cz.
Ministerstvo cenu neomezilo
Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že žádný cenový strop neexistuje. Cena je tak věcí dohody veterináře s chovatelem. Resort současně upozornil, že vzhledem k zákonné povinnosti by úplata měla odpovídat spíše náhradě administrativních nákladů a neměla by bránit splnění povinnosti.
Kdy musíte psa zaregistrovat
Má-li váš pes čip, do ordinace jen kvůli zápisu okamžitě nemusíte. Zaregistrován musí být nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování proti vzteklině. U štěňat se evidence řeší při čipování, nejpozději do 3 měsíců jejich věku a vždy před předáním novému chovateli.
Ministerstvo uvádí, že systém už pomáhá vracet ztracené psy jejich chovatelům. Úplné naplnění registru očekává do 3 let od jeho spuštění.