Měšec.cz

Stát nařídil registraci všech psů. Veterináři za ni chtějí až 600 Kč

Dalibor Z. Chvátal
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newsimg-new-zviera-vlak-pes-cestovanie.jpg Autor: Pixabay
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Centrální evidence psů (CEP) funguje od 1. 7. 2026. Za první tři měsíce se do ní dostalo přes 255 000 psů, tedy asi 11,4 % z odhadovaných 2,23 milionu psů v Česku, informovalo Ministerstvo zemědělství. Systém má pomáhat především s dohledáváním chovatelů zatoulaných zvířat.

Registrace je povinná, její cena však není jednotná. Podle ceníků ordinací za ni majitelé platí od menších stokorun až po 600 Kč. Zápis provádějí veterináři, kteří si cenu stanovují sami.

Kolik stojí zápis psa do CEP

Veterinární ordinace Město Cena registrace (Kč)
Veterina Podměstí Žatec 121 Kč
Veterinární ordinace LUNA Louny 150 Kč
Veterinární ordinace Vaculíkovi Havířov 200 Kč
Veterina Ostrava – M. Valešová Ostrava 250 Kč
EVELVET Praha-Nusle 300 Kč
+VET Brno 300 Kč
Veterina Vrána Šenov 400 Kč
Veterina Teplice Teplice 450 Kč
AA-VET Praha 500–600 Kč

Zdroj: Veřejné ceníky náhodných ordinací k 12. říjnu 2026 podle výběru Měšec.cz. Jde o příklady, ne porovnání.

Za dva psy tak můžete zaplatit třeba tři stovky, ale také přes tisícovku, a to jen za registraci. Čipování nebo očkování proti vzteklině se účtuje samostatně. Jestliže už váš pes čip má, nemusíte jej znovu čipovat.

Ověření registrace online

Registrace v soukromé databázi čipů nenahrazuje státní evidenci. Zda už máte psa či psy zapsané, můžete online ověřit na registrpsu.gov.cz.

Ministerstvo cenu neomezilo

Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že žádný cenový strop neexistuje. Cena je tak věcí dohody veterináře s chovatelem. Resort současně upozornil, že vzhledem k zákonné povinnosti by úplata měla odpovídat spíše náhradě administrativních nákladů a neměla by bránit splnění povinnosti.

Kdy musíte psa zaregistrovat

Má-li váš pes čip, do ordinace jen kvůli zápisu okamžitě nemusíte. Zaregistrován musí být nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování proti vzteklině. U štěňat se evidence řeší při čipování, nejpozději do 3 měsíců jejich věku a vždy před předáním novému chovateli.

Ministerstvo uvádí, že systém už pomáhá vracet ztracené psy jejich chovatelům. Úplné naplnění registru očekává do 3 let od jeho spuštění.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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