Měšec.cz  »  Výdaje na zdravotní pojištění státních pojištěnců stoupnou na 4,4 mld. Kč. Kolik bude měsíční platba v roce 2026?

Výdaje na zdravotní pojištění státních pojištěnců stoupnou na 4,4 mld. Kč. Kolik bude měsíční platba v roce 2026?

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

zdraví, nemoc,zdravotní pojištění, zdravotnictví,lékař, prevence Autor: Depositphotos

Vyměřovací základ pro platby zdravotního pojištění za státní pojištěnce se od roku 2024 zvyšuje o součet růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy. Pro příští rok dojde k navýšení tohoto vyměřovacího základu ze stávajících 15 749 Kč na 16 206 Kč. Za každého státního pojištěnce pak musí stát jeho zdravotní pojišťovně odvést 13,5 % z vyměřovacího základu. 

Jak tedy na svém středečním zasedání projednala vláda, platba za jednoho pojištěnce bude od příštího roku činit 2188 Kč měsíčně. Dosud šlo o částku 2127 Kč měsíčně.

Při předpokládaném počtu cca 6 milionů státních pojištěnců bude mít valorizace dopad na státní rozpočet cca 4,4 mld. Kč, uvedlo Ministerstvo financí.

Za státní pojištěnce se přitom považují například:

  • nezaopatřené děti,
  • poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů,
  • osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive osoby pobírájící peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek,
  • uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce,
  • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoby s ní společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poživatelé starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani poživatelé rodičovského příspěvku nebo nezaopatřené dítě,
  • osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
  • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku.

Přesný výčet najdete v §7 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Kdy nemusíte platit zdravotní pojištění? Přečtěte si také:

Kdy nemusíte platit zdravotní pojištění?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 11. 9. 2025

Dále u nás najdete

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).