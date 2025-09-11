Měšec.cz  »  Výdaje na zdravotní pojištění státních pojištěnců stoupnou na 4,4 mld. Kč. Kolik bude měsíční platba v roce 2026?

Výdaje na zdravotní pojištění státních pojištěnců stoupnou na 4,4 mld. Kč. Kolik bude měsíční platba v roce 2026?

Monika Veselíková
Dnes
Vyměřovací základ pro platby zdravotního pojištění za státní pojištěnce se od roku 2024 zvyšuje o součet růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy. Pro příští rok dojde k navýšení tohoto vyměřovacího základu ze stávajících 15 749 Kč na 16 206 Kč. Za každého státního pojištěnce pak musí stát jeho zdravotní pojišťovně odvést 13,5 % z vyměřovacího základu. 

Jak tedy na svém středečním zasedání projednala vláda, platba za jednoho pojištěnce bude od příštího roku činit 2188 Kč měsíčně. Dosud šlo o částku 2127 Kč měsíčně.

Při předpokládaném počtu cca 6 milionů státních pojištěnců bude mít valorizace dopad na státní rozpočet cca 4,4 mld. Kč, uvedlo Ministerstvo financí.

Za státní pojištěnce se přitom považují například:

  • nezaopatřené děti,
  • poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů,
  • osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive osoby pobírájící peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek,
  • uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce,
  • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoby s ní společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poživatelé starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani poživatelé rodičovského příspěvku nebo nezaopatřené dítě,
  • osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
  • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku.

Přesný výčet najdete v §7 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Témata:

