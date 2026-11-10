Stát chce získat možnost rychle zlevnit energie. Část nákladů mají zaplatit výrobci elektřiny

Stát by měl do budoucna získat možnost rychle snížit regulovanou část ceny elektřiny a plynu. Počítá s tím novela energetického zákona, kterou schválila vláda.
Podle ministra průmyslu a obchodu tím chce stát získat možnost rychle reagovat na velké zdražování energií a snížením regulované složky jejich cen částečně zmírnit dopad pro domácnosti a firmy.
Na tomto místě připomeňme, že ceny elektřiny a plynu se skládají z regulované a neregulované složky. Regulovanou část ceny vyhlašuje každý rok Energetický regulační úřad (ERÚ). Jde o tu část ceny energií, která je určena hlavně na úhradu oprávněných nákladů provozovatelů energetických soustav – distribučních soustav, přenosové soustavy a přepravní soustavy a v ceně elektřiny obsahuje i příspěvek na podporu pro podporované zdroje energie. Regulovaná složka tvoří v ceně elektřiny méně než polovinu, v ceně plynu pak necelou čtvrtinu celkové ceny. Neregulovaná složka ceny souvisí s odběrem energií od zvoleného dodavatele a její výše se řídí jeho ceníkem.
V období velkého zdražování by se tedy ze státního rozpočtu hradila část nákladů energetických sítí a regulovaná část cen energií by byla nižší. Výdaje státu by podle návrhu měli pomoci pokrýt výrobci elektřiny, kterým v takových situacích vznikají mimořádné příjmy a během tohoto období by tak museli odvádět státu více peněz.
Podobné opatření přitom schválila v minulosti už předchozí vláda. Bylo ale navázané na energetickou krizi v letech 2022 a 2023. Schválená novela by ho měla nahradit trvalým zákonným rámcem, který stanoví obecný postup pro případ dalších mimořádných výkyvů na trhu. V současnosti tedy nejde o zavedení cenových stropů nebo spuštění mimořádných odvodů pro výrobce elektřiny.
Novela ukotvuje možnost vlády svým nařízením zastropovat tržní příjem výrobců elektřiny podle jednotlivých způsoby výroby, takže stropy by byly různé pro uhelné, plynové či jaderné elektrárny nebo pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zohlednit by přitom musela vývoj cen komodit, míru inflace, provozní náklady a cenu emisní povolenky. Předloha však neuvádí nic podrobnějšího k úrovni cen energií, od kterých by mohla vláda opatření aktivovat.
V příštím roce by se však měla naopak regulovaná část ceny elektřiny zvýšit. Energetický regulační úřad navrhl ji od ledna 2027 domácnostem a menším firmám zdražit, v průměru o 2,8 %.
Návrh, který předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu, bude nyní schvalovat Poslanecká sněmovna. Ani u tohoto materiálu ovšem předloha neprošla připomínkovým řízením, které je standardní důležitou součástí legislativního procesu (podobně vláda nenechala připomínkovat návrh na snížení podpor v nezaměstnanosti nebo návrh, který má na poslední chvíli měnit ocenění za péči promítanou do důchodu).