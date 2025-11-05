Stát bude od roku 2026 platit zdravotní pojištění jen za pečující o děti do 7 let

Rodiče, kteří na plný úvazek pečují o děti, musí od 1. ledna 2026 počítat s přísnějšími podmínkami, pokud jde o jejich zařazení mezi takzvané státní pojištěnce.
Dosud platí, že stát hradí zdravotní pojištění za rodiče, kteří osobně a řádně pečují o jedno dítě mladší 7 let nebo o dvě a více dětí do 15 let věku. Od 1. ledna 2026, kdy vejde v účinnost novela zákona o zdravotním pojištění, se ale pravidla změní: věkovým limitem bude nově 7 let a to bez ohledu na počet dětí.
Nová právní úprava ale rodičům pečujícím o děti přináší i určitá pozitiva. Škrtá totiž omezení pro délku pobytu dítěte v jeslích, školce nebo na základní škole.
Dítě předškolního věku bude moci být v těchto zařízeních i delší dobu než 4 hodiny denně a dítě chodící do školy bude moci navštěvovat školní družinu, vysvětluje tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Podmínkou zůstává, že dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, například ve stacionáři či ústavním zařízení.
Nově může mít také rodič nebo pečující osoba příjmy ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
Všeobecná zdravotní pojišťovna bude klienty, kterých se novinka týká, informovat také dopisem. Spolu s ním obdrží i čestné prohlášení, které bude nutné vyplnit a doručit ho zdravotní pojišťovně zpět.
Uvedená změna se netýká rodičů, kteří aktuálně čerpají peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek nebo jsou na mateřské či rodičovské dovolené. I ti sice patří mezi státní pojištěnce, formálně ale spadají do jiné kategorie.