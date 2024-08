Startují bezúročné úvěry pro podnikatele na fotovoltaiku

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a firmy bez rozdílu velikosti mohou od 31. července 2024 žádat o bezúročný úvěr od 500 tisíc do 3 milionů korun. Žádosti přijímá Národní rozvojová banka do konce roku 2027, nebo do vyčerpání prostředků.





Ten je určený pro investice do fotovoltaické elektrárny na podnikatelských budovách, skladech, garážích i přístřešcích pro automobil. Můžete jej ale použít i pro vybudování bateriového systému akumulace elektrické energie společně s FVE.

Úvěr je spojen i s dotací, díky které vám může NRB odpustit (při splnění podmínek) značnou část splátek. Program je financován Evropskou unií s celkovou alokací 1 miliardy korun.

Parametry nabídky

pro živnostníky, podnikatele i firmy všech velikostí

max. 15 let splatnosti bezúročného úvěru

2 roky na čerpání úvěru

odklad splátek max. 36 měsíců

při splnění podmínek banka odpustí značnou část splátek jistiny

úvěr ve výši 30 % je určen pro FVE

úvěr ve výši 50 % je určen pro bateriové úložiště

Nabídku je možné využít na projekty a instalace nových fotovoltaických elektráren do 50 kWp na budovách, včetně akumulačních systémů bateriových úložišť. Podporovány jsou projekty FVE na budovách, skladech, garážích i přístřešcích pro automobily, stavební techniku, materiál, apod. Nelze ji však aplikovat na vybudování samostatného bateriového úložiště. (Podrobné podmínky a žádost.)