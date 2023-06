Startuje daňové a sociální Milostivé léto. Odpustí dluhy na úrocích, penále a pokutách

Autor: Depositphotos

Od 1. července 2023 startuje další Milostivé léto, které lidem umožní zbavit se dluhů na daních a sociálním pojištění. Tentokrát tedy nepůjde o dluhy vymáhané soudními exekutory, ale dluhy, které si úřad vymáhá sám (správní a daňové exekuce). Milostivé léto potrvá až do konce listopadu.





Dluhy na sociálním pojištění

Pokud jste neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022, můžete se zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech.





Aby se vás týkalo mimořádné odpuštění dluhu, musíte plně uhradit dlužné pojistné, které splatíte kdykoliv do konce června 2023, anebo v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 podáte oznámení, že dlužné pojistné zaplatíte. Toto oznámení podáte přes ePortál ČSSZ, kde od 10.7. zjistíte i výši dluhu. Můžete splatit celou částku, anebo u dluhů vyšších než 5000 Kč platby rozložit do splátek. Počet splátek ale bude pevně stanoven dle výše dlužného pojistného (12 splátek u dluhů do 50 000 Kč a 60 splátek u dluhu nad tuto částku). První splátku je nutné uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Dluhy na daních

Stát mimořádně odpustí příslušenství daně a některých nedoplatků na dani. Jde o dluhy, které vznikly u:

Finanční správy ČR (Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, finanční úřady),

Celní správy ČR (Generální ředitelství cel ČR, celní úřady),

Ministerstva financí,

soudů, nebo

Vězeňské služby ČR v rámci dělené správy podle daňového řádu.

Stát se zde chystá odpustit úroky z prodlení, úroky z posečkané částky, penále, pokuty za pozdě podané daňové přiznání a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Podmínkou odpuštění dluhu je, že tento nedoplatek vznikl do 30. září 2022.

Pokud se tento případ týká i vás, měli byste během odpustného období (od 1.7. do 30. 11) požádat o odpuštění dluhu a do konce listopadu zároveň plně uhradit svůj nedoplatek.

Stát však neodpustí nedoplatky, které už vymáhá soudní exekutor, nebo jsou vymáhané podle zákona upravujícího mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek. Odpuštění se také netýká cla a jeho příslušenství, protože to nedovolují evropské předpisy.

Zánik drobných nedoplatků

K 1. červenci 2023 také zaniknou dosud neuhrazené nedoplatky na dani nebo na příslušenství daně, které vznikly do 30. září 2022, a to v případě, že nedosahují v jednotlivé výši:

200 Kč, nebo

30 Kč v případě nedoplatků na dani z nemovitých věcí nebo jejím příslušenství.

O zánik nedoplatku nemusíte žádat, zánik nastane automaticky.

Jestliže vaše nedoplatky přesáhnou celkovou hodnotu 1000 Kč u téhož správce daně, pak se jich zánik netýká.