Startuje další kolo Darujme kroužky dětem. Můžete získat finanční příspěvek 1500 Kč na 1 dítě

Dalibor Z. Chvátal
Včera
dítě, děti, rodina, těhotenství, mateřská, rodiče, rodičovská Autor: Shutterstock

Od středy 10. 9. 2025 od 00:00 hod. je otevřeno nové přijímání žádostí o příspěvky na volnočasové aktivity vašich dětí, projekt se jmenuje Darujeme kroužky dětem. Maximální finanční podpora je 1500 Kč (3× 500 Kč) na 1 dítě. Pro příspěvky je vyčleněno 2 250 000 Kč, což odpovídá 1500 dětem.

Podpora je určena pro děti od 3 do 18 let. Projekt od roku 2022 organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s řadou partnerů, sponzorů a organizací. Projekt technicky zastřešuje Up Česká republika.

Podmínky přiznání finanční podpory jsou jednoduché. K datu podání žádosti musíte pobírat jednu z těchto dávek:

  • Přídavek na dítě
  • Příspěvek na péči
  • Odměna pěstouna
  • Příspěvek při pěstounské péči

Pobírání dávky prokazujete přiznáním dávky od Úřadu práce, které nesmí být starší 6 měsíců. Pokud už vám stát dávky vyplácí delší dobu, musíte Úřad práce požádat o „Přehled vyplacených dávek oprávněné osobě“. To je bezplatné, ale jeho vystavení vám zabere několik dnů a už nestihnete o příspěvek požádat. V době publikace aktuality bylo vyčerpáno 80 % objemu pro příspěvky. 

Pravidla příspěvku:

  • Dítě je narozeno od 1. 9. 2006 do 31. 1. 2023.
  • Lze žádat do 18. 11. 2025.
  • Příspěvek se musí uplatnit do 30 dnů od přidelění nebo do 25. 11. 2025 podle toho, co nastane dříve. (Podrobné podmínky.)

O příspěvky na kroužky pro děti lze žádat 2× ročně, vždy na začátku 1. a 2. pololetí, jakmile se otevře nové kolo pro příjem žádostí. Během školního roku tak můžete získat 3000 Kč pro volnočasové aktivity dětí (2× 1500 Kč). Po přidělení příspěvku si vyberete spolupracujícího provozovatele aktivity a jemu je pak příspěvek zaslán. Jde o celou řadu provozovatelů.

V souvislosti s očekáváným spuštěním tzv. superdávky, dojde ve 2. pololetí školního roku ke změně pravidel pro čerpání příspěvků, ale do konce kalendářního roku se nic nemění.

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

