Startuje další kolo Darujme kroužky dětem. Můžete získat finanční příspěvek 1500 Kč na 1 dítě

Od středy 10. 9. 2025 od 00:00 hod. je otevřeno nové přijímání žádostí o příspěvky na volnočasové aktivity vašich dětí, projekt se jmenuje Darujeme kroužky dětem. Maximální finanční podpora je 1500 Kč (3× 500 Kč) na 1 dítě. Pro příspěvky je vyčleněno 2 250 000 Kč, což odpovídá 1500 dětem.
Podpora je určena pro děti od 3 do 18 let. Projekt od roku 2022 organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s řadou partnerů, sponzorů a organizací. Projekt technicky zastřešuje Up Česká republika.
Podmínky přiznání finanční podpory jsou jednoduché. K datu podání žádosti musíte pobírat jednu z těchto dávek:
- Přídavek na dítě
- Příspěvek na péči
- Odměna pěstouna
- Příspěvek při pěstounské péči
Pobírání dávky prokazujete přiznáním dávky od Úřadu práce, které nesmí být starší 6 měsíců. Pokud už vám stát dávky vyplácí delší dobu, musíte Úřad práce požádat o „Přehled vyplacených dávek oprávněné osobě“. To je bezplatné, ale jeho vystavení vám zabere několik dnů a už nestihnete o příspěvek požádat. V době publikace aktuality bylo vyčerpáno 80 % objemu pro příspěvky.
Pravidla příspěvku:
- Dítě je narozeno od 1. 9. 2006 do 31. 1. 2023.
- Lze žádat do 18. 11. 2025.
- Příspěvek se musí uplatnit do 30 dnů od přidelění nebo do 25. 11. 2025 podle toho, co nastane dříve. (Podrobné podmínky.)
O příspěvky na kroužky pro děti lze žádat 2× ročně, vždy na začátku 1. a 2. pololetí, jakmile se otevře nové kolo pro příjem žádostí. Během školního roku tak můžete získat 3000 Kč pro volnočasové aktivity dětí (2× 1500 Kč). Po přidělení příspěvku si vyberete spolupracujícího provozovatele aktivity a jemu je pak příspěvek zaslán. Jde o celou řadu provozovatelů.
V souvislosti s očekáváným spuštěním tzv. superdávky, dojde ve 2. pololetí školního roku ke změně pravidel pro čerpání příspěvků, ale do konce kalendářního roku se nic nemění.