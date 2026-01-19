Starší byty v Česku dál zdražují. Nejrychleji v levnějších regionech

Starší byty v Česku na konci roku 2025 znovu zdražily. V osmi sledovaných městech se ceny bytů v průměrném stavu nebo po rekonstrukci meziročně zvedly o 10 až 29 % a růst pokračoval i ve srovnání s předchozím čtvrtletím.
Podle analýzy společnosti FérMakléři.cz založené na datech společnosti Valuo zůstává nejdražší Praha. Ve 4. čtvrtletí 2025 zde vyšla cena staršího bytu v průměru na 151 085 Kč za metr čtvereční, tedy o 11 % více než o rok dřív. Modelový byt o velikosti 80 m2 tak vychází zhruba na 12,1 mil. Kč, přibližně o 1,2 mil. Kč více než na konci roku 2024.
Druhé je Brno s cenou 118 040 Kč za m2 a meziročním růstem o 10 %. U stejné výměry to znamená asi 9,44 mil. Kč (zhruba +894 tisíc).
Nejrychleji však rostly ceny v tradičně levnějších regionech. V Ústí nad Labem se meziročně zvýšily o 29 % na 49 002 Kč za m2, v Ostravě o 21 % na 64 697 Kč za m2.
Dvouciferné zdražení zaznamenala i další krajská města: Hradec Králové (+16 %), Plzeň (+14 %), České Budějovice (+10 %) či Olomouc (10 %).
V mezikvartálním srovnání šly ceny většinou nahoru v jednotkách procent: Praha i Brno +1 %, Hradec Králové +3 % a Ostrava s Ústím shodně +4 %.
Srovnání vývoje cen u všech velikostí bytů dohromady dle měst. Srovnání vychází z dat společnosti Valuo za byty v osobním vlastnictví, stav průměr nebo po rekonstrukci.
Další vývoj může částečně brzdit situace na hypotečním trhu.
Banky jasně potvrdily, že trend poklesu sazeb je prozatím u konce a co víc, že bude zřejmě vystřídán mírným nárůstem. Ještě před koncem roku v tomto ohledu první banky učinily zcela konkrétní kroky, když zvýšily úrokové sazby hypoték o jednu až dvě desetiny procentního bodu, uvedl David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.