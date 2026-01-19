Měšec.cz  »  Starší byty v Česku dál zdražují. Nejrychleji v levnějších regionech

Starší byty v Česku dál zdražují. Nejrychleji v levnějších regionech

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Byt Autor: Depositphotos

Starší byty v Česku na konci roku 2025 znovu zdražily. V osmi sledovaných městech se ceny bytů v průměrném stavu nebo po rekonstrukci meziročně zvedly o 10 až 29 % a růst pokračoval i ve srovnání s předchozím čtvrtletím. 

Podle analýzy společnosti FérMakléři.cz založené na datech společnosti Valuo zůstává nejdražší Praha. Ve 4. čtvrtletí 2025 zde vyšla cena staršího bytu v průměru na 151 085 Kč za metr čtvereční, tedy o 11 % více než o rok dřív.  Modelový byt o velikosti 80 m2 tak vychází zhruba na 12,1 mil. Kč, přibližně o 1,2 mil. Kč  více než na konci roku 2024. 

Druhé je Brno s cenou 118 040 Kč za m2 a meziročním růstem o 10 %. U stejné výměry to znamená asi 9,44 mil. Kč (zhruba +894 tisíc).

Nejrychleji však rostly ceny v tradičně levnějších regionech. V Ústí nad Labem se meziročně zvýšily o 29 % na 49 002 Kč za m2, v Ostravě o 21 % na 64 697 Kč za m2.

Dvouciferné zdražení zaznamenala i další krajská města: Hradec Králové (+16 %), Plzeň (+14 %), České Budějovice (+10 %) či Olomouc (10 %). 

V mezikvartálním srovnání šly ceny většinou nahoru v jednotkách procent: Praha i Brno +1 %, Hradec Králové +3 % a Ostrava s Ústím shodně +4 %.

Srovnání vývoje cen u všech velikostí bytů dohromady dle měst dle dat společnosti Valuo za byty v osobním vlastnictví, stav průměr nebo po rekonstrukci.

Srovnání vývoje cen u všech velikostí bytů dohromady dle měst. Srovnání vychází z dat společnosti Valuo za byty v osobním vlastnictví, stav průměr nebo po rekonstrukci.

Autor: FérMakléři.cz

Další vývoj může částečně brzdit situace na hypotečním trhu. Banky jasně potvrdily, že trend poklesu sazeb je prozatím u konce a co víc, že bude zřejmě vystřídán mírným nárůstem. Ještě před koncem roku v tomto ohledu první banky učinily zcela konkrétní kroky, když zvýšily úrokové sazby hypoték o jednu až dvě desetiny procentního bodu, uvedl David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Na nízké sazby nečekejte, hypotéky mírně zdražily Přečtěte si také:

Na nízké sazby nečekejte, hypotéky mírně zdražily

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Daň z nemovitých věcí

Rozčilují vás AI Overview ve výsledcích vyhledávače Google? Tady je návod, jak se jich zbavit

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Paušální daň OSVČ

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).