Stačilo mu pár vteřin: Zloděj v Praze rozbil vitrínu a zmizel se zlatem za miliony (VIDEO)

Jen pár sekund stačilo neznámému pachateli, aby rozbil kamenem v obchodě vitrínu a ukradl z ní dva investiční slitky zlata o váze 1500 gramů. Odcizil tak cenný kov v hodnotě přes 4,5 mil. Kč. O incidentu informovala Policie ČR s tím, že se krádež stala v pondělí dopoledne v obchodě na Českomoravské ulici na Praze 9.
Muže při krádeži zachytily kamery. Policie se proto obrátila na veřejnost se žádostí o pomoc s identifikací pachatele.
Nemůžeme vyloučit, že se jedná o cizince, který mohl do ČR přicestovat pouze za tímto účelem, proto prosíme, aby si záznamy prohlédli i ubytovatelé u kterých mohl mít pronajatý pokoj, uvedl mjr. Jan Daněk s tím, že pokud na záběrech někdo pachatele pozná, měl by se ihned obrátit na linku 158.
Případ policie prověřuje pro trestný čin krádeže vloupáním, za což pachateli hrozí až osm let vězení.
Pachatel odcizil zlato z kamenné prodejny Zlaťáky.cz. Společnost nyní upozornila, že se jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus. Konkrétně se jedná o slitky:
- zlatý slitek Argor-Heraeus, hmotnost 1000 g, ryzost 999,9/1000, sériové číslo AK 58080, certifikát vystaven dne 17. 8. 2020,
- zlatý slitek Argor-Heraeus, hmotnost 500 g, ryzost 999,9/1000, sériové číslo C 89408, certifikát vystaven dne 9. 4. 2025.
Každý z těchto slitků je jednoznačně identifikovatelný díky unikátnímu sériovému číslu, které je evidováno výrobcem i v interních systémech společnosti Zlaťáky.cz. Jakýkoliv pokus o jejich další prodej či zastavení je tak snadno dohledatelný, uvedl ředitel společnosti Zlaťáky.cz Martin Štich s tím, že zveřejnění přesné identifikace považuje společnost i jako signál trhu, že s odcizeným investičním zlatem nelze anonymně nakládat.