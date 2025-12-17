Měšec.cz  »  Stačilo mu pár vteřin: Zloděj v Praze rozbil vitrínu a zmizel se zlatem za miliony (VIDEO)

Stačilo mu pár vteřin: Zloděj v Praze rozbil vitrínu a zmizel se zlatem za miliony (VIDEO)

Gabriela Hájková
Včera
Jen pár sekund stačilo neznámému pachateli, aby rozbil kamenem v obchodě vitrínu a ukradl z ní dva investiční slitky zlata o váze 1500 gramů. Odcizil tak cenný kov v hodnotě přes 4,5 mil. Kč. O incidentu informovala Policie ČR s tím, že se krádež stala v pondělí dopoledne v obchodě na Českomoravské ulici na Praze 9. 

Muže při krádeži zachytily kamery. Policie se proto obrátila na veřejnost se žádostí o pomoc s identifikací pachatele. Nemůžeme vyloučit, že se jedná o cizince, který mohl do ČR přicestovat pouze za tímto účelem, proto prosíme, aby si záznamy prohlédli i ubytovatelé u kterých mohl mít pronajatý pokoj, uvedl mjr. Jan Daněk s tím, že pokud na záběrech někdo pachatele pozná, měl by se ihned obrátit na linku 158.

Zdroj: Youtube.com

Případ policie prověřuje pro trestný čin krádeže vloupáním, za což pachateli hrozí až osm let vězení.

Pachatel odcizil zlato z kamenné prodejny Zlaťáky.cz. Společnost nyní upozornila, že se jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus. Konkrétně se jedná o slitky: 

  • zlatý slitek Argor-Heraeus, hmotnost 1000 g, ryzost 999,9/1000, sériové číslo AK 58080, certifikát vystaven dne 17. 8. 2020,
  • zlatý slitek Argor-Heraeus, hmotnost 500 g, ryzost 999,9/1000, sériové číslo C 89408, certifikát vystaven dne 9. 4. 2025.

Každý z těchto slitků je jednoznačně identifikovatelný díky unikátnímu sériovému číslu, které je evidováno výrobcem i v interních systémech společnosti Zlaťáky.cz. Jakýkoliv pokus o jejich další prodej či zastavení je tak snadno dohledatelný, uvedl ředitel společnosti Zlaťáky.cz Martin Štich s tím, že zveřejnění přesné identifikace považuje společnost i jako signál trhu, že s odcizeným investičním zlatem nelze anonymně nakládat. 

slitky, které v pražské prodejně ukradl neznámý pachatelAutor: Zlaťáky.cz
