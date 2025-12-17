Měšec.cz  »  Stačilo mu pár vteřin: Zloděj v Praze rozbil vitrínu a zmizel se zlatem za miliony (VIDEO)

Stačilo mu pár vteřin: Zloděj v Praze rozbil vitrínu a zmizel se zlatem za miliony (VIDEO)

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

krádež, vloupání, ztráta, vandalismus, zlato, Autor: Gabriela Hájková, Internet Info s.r.o. s využitím ChatGPT

Jen pár sekund stačilo neznámému pachateli, aby rozbil kamenem v obchodě vitrínu a ukradl z ní dva investiční slitky zlata o váze 1500 gramů. Odcizil tak cenný kov v hodnotě přes 4,5 mil. Kč. O incidentu informovala Policie ČR s tím, že se krádež stala v pondělí dopoledne v obchodě na Českomoravské ulici na Praze 9. 

Muže při krádeži zachytily kamery. Policie se proto obrátila na veřejnost se žádostí o pomoc s identifikací pachatele. Nemůžeme vyloučit, že se jedná o cizince, který mohl do ČR přicestovat pouze za tímto účelem, proto prosíme, aby si záznamy prohlédli i ubytovatelé u kterých mohl mít pronajatý pokoj, uvedl mjr. Jan Daněk s tím, že pokud na záběrech někdo pachatele pozná, měl by se ihned obrátit na linku 158.

Zdroj: Youtube.com

Případ policie prověřuje pro trestný čin krádeže vloupáním, za což pachateli hrozí až osm let vězení.

Pachatel odcizil zlato z kamenné prodejny Zlaťáky.cz. Společnost nyní upozornila, že se jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus. Konkrétně se jedná o slitky: 

  • zlatý slitek Argor-Heraeus, hmotnost 1000 g, ryzost 999,9/1000, sériové číslo AK 58080, certifikát vystaven dne 17. 8. 2020,
  • zlatý slitek Argor-Heraeus, hmotnost 500 g, ryzost 999,9/1000, sériové číslo C 89408, certifikát vystaven dne 9. 4. 2025.

Každý z těchto slitků je jednoznačně identifikovatelný díky unikátnímu sériovému číslu, které je evidováno výrobcem i v interních systémech společnosti Zlaťáky.cz. Jakýkoliv pokus o jejich další prodej či zastavení je tak snadno dohledatelný, uvedl ředitel společnosti Zlaťáky.cz Martin Štich s tím, že zveřejnění přesné identifikace považuje společnost i jako signál trhu, že s odcizeným investičním zlatem nelze anonymně nakládat. 

slitky, které v pražské prodejně ukradl neznámý pachatelAutor: Zlaťáky.cz
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Těžba dat versus strojové učení

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).