Srážková daň od ledna skončí. Co ji nahradí?

Stát v souvislosti se zavedením Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) zruší srážkovou daň ze závislé činnosti. Finanční úřady totiž mají díky jednotnému hlášení přehled o všech příjmech ze závislé činnosti (i těch, které jsou teď daněné srážkou) a budou na ně aplikovat jednotný daňový režim v podobě zálohové daně odváděné zaměstnavatelem.
První fáze zrušení srážkové daně proběhla už letos v lednu, ale týkala se jen příjmů daňových nerezidentů, kteří jsou členy orgánů právnických osob.
Od 1. ledna 2027 dojde ke zrušení srážkové daně u některých příjmů fyzických osob ze závislé činnosti úplně. Změna se dotkne např. zaměstnanců, kteří pracují na dohodu. Daň se u nich bude vybírat opět zálohou, kterou srazí a finančnímu úřadu odvede zaměstnavatel. U toho posledního si pak budou moci pracovníci nechat zálohy zúčtovat (pokud u něj mají podepsané Prohlášení k dani, pokud nemají, mohou prohlášení učinit dodatečně a pak požádat o zúčtování). V případě, že si o zúčtování zaměstnavatele nepožádají, bude jejich daňová povinnost splněna právě díky sraženým zálohám (to ale jen za podmínky, že jim nevznikla povinnost podat daňové přiznání).
Zaměstnanci s vedlejšími příjmy snad přiznání podávat nebudou, srážková daň však stejně skončí
Srážkovou daň (jde o daň z příjmů) ve výši 15 % rovnou sráží plátce daně, který ji následně odesílá finančnímu úřadu. Příjmy daněné srážkou tvoří samostatný daňový základ. Odvodem srážkové daně dochází k vypořádání daňové povinnosti poplatníka. Není nutné kvůli ní podávat daňové přiznání, ale nelze v tomto případě uplatnit odčitatelné položky ani slevy na dani. Proto se takto daněné příjmy dají uvést do přiznání a srážkovou daň započíst na celkovou daňovou povinnost nebo poté, co poplatník podepíše prohlášení lze srážkovou daň započíst v rámci ročního zúčtování.
Srážková daň se aplikuje např. pokud zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, při velmi nízkých příjmech, které nezaloží účast na nemocenském pojištění, u dohody o pracovní činnosti (nepodepsané prohlášení a příjem do 4500 Kč měsíčně) a u dohody o provedení práce (nepodepsané prohlášení a příjem do 11 500 Kč měsíčně).