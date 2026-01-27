SPP snižuje cenu plynu pro nové zákazníky

Dodavatel energií SPP snižuje pro nové zákazníky cenu plynu na 875 Kč za MWh. Podmínkou je fixace do konce roku 2028 a objednání dodávek online přes webové stránky společnosti SPP.
Cenovka 875 Kč bez DPH za dodanou MWh zemního plynu platí pro všechny nové odběratele SPP z řad domácností bez ohledu na jejich roční spotřebu. Domácnost, která na plynu vaří, zaplatí za MWh stejně jako domácnost, která pomocí plynu vytápí a ohřívá vodu. Sjednání nové smlouvy je u SPP možné výhradně online.
Díky poklesu cen zemního plynu na burze můžeme spotřebitelům z řad domácností nabídnout cenově velmi konkurenceschopný akviziční produkt, říká Pavel Jaroš, předseda představenstva a generální ředitel české SPP.
Společnost SPP je největším dodavatelem zemního plynu na Slovensku, na českém trhu působí přes 10 let.
Koncové ceny, které domácnosti platí za odběr plynu (i elektřiny) se skládají ze 2 složek. Obchodní, kterou určují dodavatelé jako SPP a regulované, kterou určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Pro rok 2026 přitom regulovaná složka plynu zdražila o zhruba 22 Kč za MWh.
Naopak na elektřině letos tuzemské domácnosti, vzhledem k převedení poplatku za obnovitelné zdroje (POZE), na stát ušetří.