Spořicí účet TOP od Raiffeisenbank má nově 4,50 % p.a. Ale jen pro vybrané klienty

Spořicí účet TOP má novou pásmovou úrokovou sazbu 4,50 % p.a. Ta platí pro vklady do 2 500 000 Kč (bylo jen do 300 000 Kč), nad to se úročí sazbou 0,20 % p.a. Spořicí účet dostupný určený pouze pro bývalé klienty ING Bank a není ve veřejné nabídce pro ostatní klienty banky.

Sazba 4,50 % p.a. je celková sazba. Ta se skládá ze základní úrokové sazby 2,60 % p.a. a bonusové sazby 1,90 % p.a. Podmínky pro získání nejsou složité:





V předcházejícím měsíci alespoň 3× zaplatíte platební kartou vydanou k vašemu běžnému účtu, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě o spořicím účtu,

k zaúčtování těchto plateb dojde v měsíci, kdy dochází k připsání bonusu.

Jinými slovy, 3 platby kartou se musí zaúčtovat do konce kalendářního měsíce, jinak jste bez bonusu a účet se bude úročit jen 2,60% sazbou (podrobná pravidla).

Pokud svůj stávající spořicí účet u Raiffeisenbank chcete změnit na nový spořicí účet TOP, můžete využít jednoduchý návod, který banka zveřejnila.