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Spořicí účet přímo od ČNB za 3,70 % p.a. už je realitou. Regulátor zároveň zruší tři pobočky

Dalibor Z. Chvátal
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ČNB Autor: ŠJů, Wikimedia Commons, podle licence: CC BY-SA 4.0
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Česká národní banka (ČNB) od 1. 10. 2026 oficiálně rozšířila bankovní služby pro stát, obce, kraje a další veřejné instituce. Klienti národní banky nově navíc vidí v internetovém bankovnictví (které má název ABO-K) také termínované vklady a nově lze některé požadavky vyřídit elektronicky. Hlavní klientské centrum ČNB soustředila do centrálního pracoviště v Hradci Králové.

Přes internetové bankovnictví ČNB lze kontrolovat zůstatky a pohyby na účtech, zadávat platební příkazy, stahovat elektronické výpisy nebo nastavovat upozornění na vybrané transakce.

Obce a kraje mohou spořit za 3,70 % p.a.

Od října ČNB nabízí obcím a krajům také nový spořicí účet. Úroková sazba je 3,70 % p.a. bez omezení výše zůstatku a s okamžitou dostupností.

Účet je možné založit elektronicky a spravovat jej přes internetové bankovnictví. Nabídka banky je určena samosprávám, které mají prostředky vedené v rámci státní pokladny.

Klientské centrum v Hradci Králové, ruší se pobočky

ČNB zároveň centralizovala část služeb. Hlavním kontaktním místem je nově centrální back-office v Hradci Králové. Klienti mohou agendu řešit také prostřednictvím elektronické podatelny a specializované datové schránky.

S centralizací souvisí také omezení pobočkové sítě. Ve druhé polovině listopadu 2026 ČNB zcela uzavře pobočky v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích.

Služby ČNB využívají především organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávy a další veřejné instituce. ČNB pro ně vede 17 000 účtů a její bankovní služby využívá téměř 8000 klientů. Za rok banka zpracuje více než 140 milionů platebních transakcí.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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