Spoření skutečně bez podmínek znovu nabízí přes 4 % p.a. Podívejte se, kde dostanete nejvíc

Chcete peníze jen uložit a dál nic neřešit? Žádné povinné platby kartou, posílání výplaty, investování nebo pořizování dalšího produktu? Ano, jde to a i v říjnu 2026 se stále dostanete přes 4 % ročně. U spořicích účtů je ale taková nabídka už velmi úzká. Větší výběr najdete mezi termínovanými vklady.
Za skutečně bezpodmínečné v tomto přehledu považujeme výhradně finanční produkty, u kterých nemusíte kvůli úroku plnit další aktivitu. Naproto tomu minimální výše vkladu nebo nutnost nechat peníze na termínovaném vkladu po sjednanou dobu není dodatečná podmínka, ale základní parametr produktu.
Spořicí účty
Spořicí účet bez podmínek nad 4 % nabízí pouze TRINITY BANK. Narozeninový Skvělý účet úročí do 500 000 Kč sazbou 4,08 % p.a., nad touto hranicí sazba klesá na 3,30 %. Banka nevyžaduje běžný účet ani platby kartou a sazbu 4,08 % garantuje do konce roku 2026. Prostě jen vložíte peníze a je to.
Narozeninový Skvělý účet TRINITY BANK
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,08 %
|3,30 %
U termínovaných vkladů můžete získat ještě více
MONETA Money Bank nabízí na 5 let sazbu 4,50 % p.a. a minimální vklad je 15 000 Kč. Na tři roky vám pak nabídne 4,30 % p.a., obojí bez omezení výše částky.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 499 999
|2 500 000 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3.,70 %
|3 měsíce
|3,70 %
|3,70 %
|6 měsíců
|3,70 %
|3,70 %
|1 rok
|3,70 %
|3,70 %
|3 roky
|4,30 %
|4,30 %
|5 let
|4,50 %
|4,50 %
Na kratší dobu je zajímavá Partners Banka, která na 6 měsíců dává 4,33 % p.a., sazba však platí maximálně pro vklad 500 000 Kč.
Termínovaný vklad Partners Banka
|uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 30 000 000
|3 měsíce
|3,36 %
|3.36 %
|6 měsíců
|4,33 %
|–
J&T Banka nabízí 4,25 % p.a. při desetiletém uložení. Pro nového klienta je standardním minimem jeden milion korun, v praxi však banka vklad otevře i s nižší částkou. Na 5 let pak nabízí 4 % p.a..
Na 10 let má v nabídce 4,25 % p.a., ale na tak dlouhu dobu ale váš vklad fixovat nedoporučujeme. Jsou lepší cesty, jak za dekádu zhodnotíte své úspory.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|100 000 – neomezeno
|3 měsíce
|3,50 %
|6 měsíců
|3,60 %
|9 měsíců
|3,65 %
|1 rok
|3,70 %
|1.25 roku
|3,75 %
|1.5 roku
|3,75 %
|2 roky
|3,80 %
|3 roky
|3,85 %
|4 roky
|3,95 %
|5 let
|4 %
|10 let
|4,25 %
Banka CREDITAS vám nabídne 4 % p.a. na tři roky, nebo 4,30 % p.a. na 5 let. Minimální vklad je 5000 Kč, výše není omezena.
Termínovaný vklad Banka CREDITAS
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,30 %
|3 měsíce
|3,55 %
|6 měsíců
|3,60 %
|9 měsíců
|3,70 %
|1 rok
|3,80 %
|2 roky
|3,90 %
|3 roky
|4 %
|5 let
|4,30 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
Pro kratší uložení má Inbank 4,05 % p.a. na 6 měsíců, případně rovná 4 % p.a. na 3 měsíce. Minimálně musíte uložit 5000 Kč a maximálně 2 miliony Kč. Noví klienti banky mohou získat 4,20 % p.a., ale jen na 3 měsíce.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4 %
|6 měsíců
|4,05 %
|1 rok
|2,50 %
|2 roky
|2,50 %
Termínovaný vklad na Start Inbank
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4,20 %
Stejnou hranici 4 % p.a. nabízí Komerční banka na 6 měsíců, rovněž od 5000 Kč, přičemž tato sazba platí do 10 milionů Kč.
Termínovaný vklad Komerční banka
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|3 měsíce
|2,50 %
|0,01 %
|6 měsíců
|4 %
|0,01 %
|1 rok
|3 %
|0,01 %
Specifickou nabídkou je roční termínovaný vklad německé Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz se sazbou 4 % p.a. Nemusíte sice plnit další podmínky, vstupní bariéra je ale vysoká: banka vyžaduje vklad minimálně 5 milionů Kč.
Termínovaný vklad Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4 %
Do této skupiny naopak nepatří například Artesa se spořicím účtem za 4,50 %. Pro získání úrokové sazby musíte dodržet pravidlo 1:10, tedy vedle spoření vložit další peníze do členského kapitálu družstva. To už je investice.
Stejně tak sem neřadíme mBank s 4,21 %. První tři měsíce jsou sice bez podmínek, následně musíte posílat na účet alespoň 15 000 Kč měsíčně a 5x zaplatit kartou. A podobně třeba Českou spořitelnu s nabídkou 5,20 % p.a. I ta je podmíněna sjednáním dalších produktů a služeb.
Aktuální data pro říjen 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.
- 5,20 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 4 (max)
- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (invest), ČSOB Duo Profit
- 4,06 % p.a. Partners Bank Spořicí účet s doporučením
3,90 % p.a.Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,80 % p.a.Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (základ), Spořicí účet Úroveň 4 (základ)
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,50 % p.a. MONETA Bank
- 4,33 % p.a. Partners Banka
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4,20 % p.a. Inbank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,80 % p.a. UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,20 % ČSOB