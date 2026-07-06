Měšec.cz

Spoření bez limitů od slovenské VÚB má vyšší úrokové sazby. Bez omezení dostanete 3,80 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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VÚB Autor: Dalibor Z. Chvátal
Homepage Všeobecné úverové banky, www.vub.sk. (06. 07. 2026)
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Všeobecná úvěrová banka (VÚB) od 1. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby na korunovém spořicím. Nově nabízí 3,80 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,70 → 3,80 %

VÚB v Česku sice působí v kamenné pražské pobočce, ale ta své služby poskytuje výhradně firemním a korporátním zákazníkům. Samotný spořicí účet v korunách je zřízený přímo na Slovensku a spravovaný bratislavskou centrálou. Vaše peníze jsou tak pojištěné podle slovenského práva.

Právě existence české pobočky má však nezastupitelnou výhodu, protože transakce na a ze spořicího účtu odcházejí přes českou pobočku, takže vše probíhá jako tuzemský platební styk v režimu D+1 (VÚB neumí okamžité platby).

Výhodou totoho spořicího účtu je úroková sazba bez omezení výše vkladu. Navíc se úročí denně a vyplacené úroky si následně sami přiznáte ve svém českém daňovém přiznání (a můžete tak využít daňovou optimalizaci narozdíl od srážkové daně z ostatních spořicích účtů).

Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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