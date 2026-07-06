Spoření bez limitů od slovenské VÚB má vyšší úrokové sazby. Bez omezení dostanete 3,80 % p.a.

Všeobecná úvěrová banka (VÚB) od 1. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby na korunovém spořicím. Nově nabízí 3,80 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,70 → 3,80 %
VÚB v Česku sice působí v kamenné pražské pobočce, ale ta své služby poskytuje výhradně firemním a korporátním zákazníkům. Samotný spořicí účet v korunách je zřízený přímo na Slovensku a spravovaný bratislavskou centrálou. Vaše peníze jsou tak pojištěné podle slovenského práva.
Právě existence české pobočky má však nezastupitelnou výhodu, protože transakce na a ze spořicího účtu odcházejí přes českou pobočku, takže vše probíhá jako tuzemský platební styk v režimu D+1 (VÚB neumí okamžité platby).
Výhodou totoho spořicího účtu je úroková sazba bez omezení výše vkladu. Navíc se úročí denně a vyplacené úroky si následně sami přiznáte ve svém českém daňovém přiznání (a můžete tak využít daňovou optimalizaci narozdíl od srážkové daně z ostatních spořicích účtů).
Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka