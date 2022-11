Společnosti z populárního indexu S&P 500 přestávají mluvit o recesi. Index by mohl do roka vzrůst až o 13 %

Autor: Redakce

V průběhu každé výsledkové sezóny vydávají společnosti zařazené do populárního amerického indexu S&P 500 své pohledy na ekonomické prostředí, které ovlivňuje jejich podnikání. Ve třetím čtvrtletí 2022 se v jejich hodnocení snížil počet slov „recese“ v konferenčních hovorech, a to díky růstu HDP a ochlazování inflačních tlaků.





Takzvaný FactSet v přepisech těchto hovorů za období od 15. září až do 16. listopadu 2022 napočítal 179 společností, které zmínily slovo “recese”. To bylo méně než ve druhém čtvrtletí, kdy se toto zmínka o recesi objevila 242krát.





Nejvíce zmínek o recesi bylo nalezeno v transkriptech společností spadajících do sektoru nemovitostí, zpracovatelského průmyslu a financí.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku reportovalo 71 % společností z indexu S&P 500 výsledky tržeb nad očekáváním. Díky tomu na trzích zavládl mírný optimismus. Nicméně vyhlídky na další čtvrtletí jsou zatížena řadou nejistot, říká analytik společnosti BH Securities Timur Barotov.

I když pesimismus klesá, ve třetím čtvrtletí 2022 mají mnozí analytici záporná očekávání ohledně zisků v posledním čtvrtletí letošního roku.

Analytici nyní prognózují pokles zisků o -2,1 % ve čtvrtém čtvrtletí 2022 a růst tržeb společností o 4,5 %. Na první čtvrtletí 2023 předpokládají růst zisků o 1,6 % a růst tržeb o 3,9 %. Odhadují, že ve 2. čtvrtletí bude růst zisků o 0,9 % a růst tržeb o 1,3 %. Shodují se, že v první polovině 2023 se očekává zpomalení růstu.

P/E poměr pro index S&P 500 je na úrovni 17,2 (vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii. Ukazuje, jaký násobek čistého zisku na akcii je investor ochoten za jednu akcii zaplatit). To je níž, než pětiletý průměr (18,5), ale výš než desetiletý průměr (17,1).

Na konci třetího čtvrtletí 2022 byla tato statistika na úrovni 15,2, což by ukazovalo, že je trh v současné době ještě mírně přehřátý.

Rovněž byl zaznamenán nadprůměrný počet společností indexu S&P 500 (67 %), které vydávají konzervativnější projekce EPS na čtvrté čtvrtletí 2022. Společnosti tedy očekávají ekonomicky horší kvartál před završením roku, říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Analytici prognózují, že by index S&P 500 v příštích 12 měsících mohl vzrůst o 13 % na úroveň 4 470 bodů. Něco jiného si však myslí globální investičně bankovní společnost Goldman Sachs, která vidí cílovou hodnotu kolem úrovně 4000 bodů. Společnost Morgan Stanley ji odhaduje ještě níže, na úrovni 3900 bodů v závěru roku 2023.

Jenom pro srovnání, téměř před rokem, na konci prosince 2021, byl tento index na úrovni 4783 bodů.

Podle Štěpána Křečka jsou analytici nejoptimističtější ve vývoji společností, které patří do cyklického sektoru (zpracování materiálů, energetika, spotřební zboží, finance a nemovitosti), ty by mohly získat 23,8 %. Podobný zisk by mohly mít také firmy poskytující komunikační služby (22,1 %). Naopak nejhůře na tom bude průmyslový (4,7 %) a zpracovatelský sektor (5,2 %).

V současné době analytici nejvíce doporučují nákup energetických a IT společností. Naopak nejméně doporučovanou možností jsou společnosti zaměřující se na necyklické spotřební zboží.