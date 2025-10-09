Společnost Direct auto má nového finančního ředitele

Finance ve společnosti Direct auto od září vede Jan Zejda. Na pozici CFO střídá Jaroslava Louženského, který se rozhodl z firmy odejít.
Jan Zejda se v minulosti specializoval na finance a controlling, zejména v komerčním prostředí. Zkušenosti sbíral ve firmách jako Eurowag, Vodafone či LutherOne. V Direct auto bude zodpovědný za stabilizaci a modernizaci finančního řízení.
Do Direct auta přicházím s mnohaletou zkušeností v oblasti financí a controllingu. Automotive vnímám jako velice konkurenční prostředí, ve kterém je třeba dosahovat maximální efektivity, aby firma uspěla. Mým cílem je stabilizovat a modernizovat finance, abychom těchto efektivit dosáhli a vytvořili solidní základ pro budoucí expanzi jak na českém, tak zahraničním trhu, říká Zejda.
Od dubna 2025 má Direct auto také nového CEO, kterým se stal David Hofman. Ten příchod Zejdy označil za důležitý krok v další etapě růstu Direct auta.