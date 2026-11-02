Společná akce UniCredit Bank a innogy: jejich klienti mohou získat finanční bonus 16 200 Kč

Klienti UniCredit Bank a dodavatele energií innogy mohou získat finanční bonus za odběr služeb. Od obou společností dohromady může dosáhnout až 16 200 Kč. Jeho výplata je ale rozprostřena do tří let.
Společný zákaznický program „Nabijte svůj účet energií“ byl spuštěn začátkem listopadu a trvá do odvolání. Je určený nepodnikajícím nebo i podnikajícím spotřebitelům a mohou ho využít noví, ale za určitých podmínek i stávající klienti (u banky jde o oslovené stávající klienty, u innogy o klienty, kteří si sjednají aspoň jedno nově odběrné místo).
Pro výplatu bonusu je ze všeho nejdříve nutné se registrovat přes formulář na webu innogy (dostanete se na něj i přes web Nabijte svůj účet energií) a vyjádřit souhlas s kontaktem i ze strany banky. Dále je nutné u společnosti innogy sjednat aspoň jedno nové odběrné místo a řádně platit zálohy a aktivně využívat účet Start, Open nebo Top. To v překladu znamená provést v daném měsíci aspoň jednu platbu za odběr energií na účet společnosti innogy a dále aspoň třikrát zaplatit kartou u obchodníka.
Od innogy pak získá při splnění podmínek každý měsíc bonus, jehož výše závisí na spotřebě energií a případně i na odběrných místech registrovaných ještě před touto akcí.
|Celková plánovaná roční spotřeba aktivních odběrných míst sjednaných na základě
registrace do programu
|Základní bonus Kč/měsíc
|Věrnostní bonus za další aktivní odběrná místa (sjednaná před registrací do programu) Kč/měsíc
|do 5 MWh měsíčně
|50 Kč
|50 Kč
|nad 5 MWh do 10 MWh vč.
|75 Kč
|50 Kč
|nad 10 MWh do 15 MWh vč.
|125 Kč
|50 Kč
|nad 15 MWh do 25 MWh vč.
|200 Kč
|50 Kč
|nad 25 MWh
|300 Kč
|0 Kč
Maximálně můžete od innogy za tři roky získat až 10 800 Kč. UniCredit Bank pak poskytne každý měsíc při splnění podmínek 150 Kč měsíčně, opět maximálně po dobu tří let (při nesplnění podmínek v nějakém měsíci se lhůta pro získání bonusu nijak nenastavuje). Od banky tedy celkem můžete za dobu akce získat 5400 Kč, takže dohromady jde o zmíněných 16 200 Kč.
Bonusy od obou společností budou vypláceny zpětně a přijdou vždy ve dvou částkách na účet od UniCredit Bank. První nárok na jejich výplatu vznikne za měsíc následující po tom, v němž poprvé splníte všechny podmínky programu. Získáte ho na účet do konce měsíce.