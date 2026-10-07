Splátka hypotéky zdražila za 7 měsíců o 1850 Kč. Sazby jsou nejvýš od začátku roku 2024

Průměrná nabídková sazba hypoték v říjnu vzrostla na 5,79 % p.a. Od březnového minima se zvýšila o 0,90 procentního bodu. U modelové hypotéky na 3,5 milionu korun to znamená zvýšení měsíční splátky téměř o 1900 Kč.
Hypotéky v Česku tak pořád zdražují. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu se v říjnu zvýšila na 5,79 % p.a., zatímco v září byla 5,51 % p.a. Jde už o sedmý meziměsíční růst v řadě, přičemž ještě v březnu 2026 se index nacházel na 4,89 %.
Růst sazeb dobře vidíte na modelové hypotéce ve výši 3,5 mil. Kč se splatností 25 let. Při úrokové sazbě 4,89 % p.a. v březnu 2026 vás vycházela měsíční splátka přibližně na 20 240 Kč, ale v říjnu při sazbě 5,79 % p.a. už dosahuje 22 095 Kč. Rozdíl činí zhruba 1850 Kč měsíčně, tedy přes 22 000 Kč ročně.
|Fixace
|Průměrná sazba do 80 % LTV
|Orientační měsíční splátka
|1 rok
|5,42 %
|21 326 Kč
|3 roky
|5,53 %
|21 556 Kč
|5 let
|5,84 %
|22 209 Kč
|10 let
|6,35 %
|23 305 Kč
Čím delší fixace, tím vyšší sazba
Banky přitom všechny fixace nezdražují stejně. U hypoték do 80 % hodnoty nemovitosti a 1leté fixaci je průměrná sazba 5,42 % p.a., u 3leté 5,53 %, u 5leté 5,84 % a u 10leté už 6,35 % p.a. U hypoték nad 80 % LTV se sazby pohybují od 5,71 % do 6,61 %. p.a.
Banky totiž neupravují všechny fixace stejně. Na trhu je patrná tendence výrazněji zdražovat především delší fixace, říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik Swiss Life Select.
U hypotéky na 3,5 milionu Kč se splatností 25 let by podle našeho orientačního výpočtu vycházela při sazbě 5,42 % splátka přibližně na 21 330 Kč, zatímco při sazbě 6,35 % zhruba na 23 300 Kč. Rozdíl mezi 1letou a 10letou fixací tak dosahuje téměř 2000 Kč měsíčně.
Refixace čeká stovky miliard korun hypoték
Vyšší sazby se netýkají jen nových úvěrů. Podle údajů, které Swiss Life cituje z analýzy ČNB, projdou letos refinancováním nebo refixací hypotéky za přibližně 470 miliard Kč. Jejich původní průměrná sazba se pohybuje kolem 3,2 %. ČNB odhaduje průměrný nárůst splátky těchto úvěrů asi o 1900 Kč měsíčně.
V roce 2027 pak má být refixováno přibližně 530 miliard Kč hypoték a v roce 2028 nejméně 600 miliard Kč.
Pravděpodobnější je další mírné zdražování a následné hledání vrcholu, neočekává v nejbližší době zlevnění hypoték Tom Kadeřábek ze Swiss Life Select.