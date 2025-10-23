Měšec.cz  »  Sociální pracovníci na soudech pomáhají lidem zvládat složité situace. Řízení se zkrátí o několik měsíců

Sociální pracovníci na soudech pomáhají lidem zvládat složité situace. Řízení se zkrátí o několik měsíců

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

soud, spravedlnost, proces, spor, žaloba, odvolání, právo, zákon Autor: Depositphotos

Na čtvrtině okresních soudů už působí sociální pracovníci, kteří pomáhají lidem v obtížných životních situacích lépe se zorientovat v soudním řízení. Typickým příkladem jejich podpory jsou rodiny s ohroženými dětmi nebo seniory, kteří potřebují pomoc při právních úkonech. Jejich úkolem je zprostředkovat komunikaci se soudem, přiblížit proces srozumitelným jazykem a přispět k rychlejšímu řešení věcí.

Říkáme tomu Soudy blíže rodinám. Protože díky těmto pracovníkům se mohou soudy dostat opravdu blíže k těm potřebným a lidským způsobem jim pomoct řešit náročné životní situace, uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Podle ní se díky jejich působení zlepšuje spolupráce mezi institucemi a účastníci řízení oceňují vstřícnější přístup.

Jednou z oblastí, kde se jejich práce ukazuje jako zvlášť přínosná, je řízení o svéprávnosti. Pokud senior nebo člověk se zranitelným zdravím potřebuje podporu při právních úkonech, může sociální pracovník provést tzv. clearing – sociální šetření, které zjišťuje, jakou pomoc daná osoba skutečně potřebuje. Clearing je novou cestou pro práci se zranitelnými dospělými lidmi. Je to způsob, jak citlivě a s respektem k důstojnosti člověka najít to pravé řešení toho, aby ho jeho blízcí mohli určitým způsobem podpořit při právním jednání. Mnoho z nás totiž nechce své rodiče omezovat ve svéprávnosti. Přesto je třeba najít vhodné, bezpečné, a přitom efektivní řešení náročné situace, vysvětluje Barbora Brozová Rittichová z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti.

Novinkou je, že od 1. 1. 2026 už soudy při těchto řízeních nebudou muset vyžadovat znalecký posudek psychiatra – postačí lékařská zpráva doplněná clearingovou zprávou sociálního pracovníka. Pilotní provoz totiž ukázal, že tato změna může soudům ušetřit miliony korun ročně a zkrátit řízení z několika měsíců na zhruba jeden.

Sociální pracovníci pomáhají i v případech, kdy je ohrožené dítě. Rodinám zprostředkovávají odbornou pomoc, vysvětlují práva a povinnosti rodičů a pomáhají rozcházejícím se partnerům se sestavením rodičovského plánu.

Clearing není jen administrativní zpráva. Je to odborná metoda, která umožňuje soudu porozumět životní situaci člověka v celé její šíři – od zdravotního stavu až po vztahy a sociální prostředí. Díky tomu lze najít opatření, která zachovají důstojnost a současně zajistí potřebnou ochranu. Každý člověk si zaslouží, aby byl viděn celý, nejen skrze diagnózu, uzavírá problematiku sociální pracovnice Kateřina Pomklová z Okresního soudu ve Vsetíně.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 22. 10. 2025

Dále u nás najdete

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).