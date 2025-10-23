Sociální pracovníci na soudech pomáhají lidem zvládat složité situace. Řízení se zkrátí o několik měsíců

Na čtvrtině okresních soudů už působí sociální pracovníci, kteří pomáhají lidem v obtížných životních situacích lépe se zorientovat v soudním řízení. Typickým příkladem jejich podpory jsou rodiny s ohroženými dětmi nebo seniory, kteří potřebují pomoc při právních úkonech. Jejich úkolem je zprostředkovat komunikaci se soudem, přiblížit proces srozumitelným jazykem a přispět k rychlejšímu řešení věcí.
Říkáme tomu Soudy blíže rodinám. Protože díky těmto pracovníkům se mohou soudy dostat opravdu blíže k těm potřebným a lidským způsobem jim pomoct řešit náročné životní situace, uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Podle ní se díky jejich působení zlepšuje spolupráce mezi institucemi a účastníci řízení oceňují vstřícnější přístup.
Jednou z oblastí, kde se jejich práce ukazuje jako zvlášť přínosná, je řízení o svéprávnosti. Pokud senior nebo člověk se zranitelným zdravím potřebuje podporu při právních úkonech, může sociální pracovník provést tzv. clearing – sociální šetření, které zjišťuje, jakou pomoc daná osoba skutečně potřebuje.
Clearing je novou cestou pro práci se zranitelnými dospělými lidmi. Je to způsob, jak citlivě a s respektem k důstojnosti člověka najít to pravé řešení toho, aby ho jeho blízcí mohli určitým způsobem podpořit při právním jednání. Mnoho z nás totiž nechce své rodiče omezovat ve svéprávnosti. Přesto je třeba najít vhodné, bezpečné, a přitom efektivní řešení náročné situace, vysvětluje Barbora Brozová Rittichová z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti.
Novinkou je, že od 1. 1. 2026 už soudy při těchto řízeních nebudou muset vyžadovat znalecký posudek psychiatra – postačí lékařská zpráva doplněná clearingovou zprávou sociálního pracovníka. Pilotní provoz totiž ukázal, že tato změna může soudům ušetřit miliony korun ročně a zkrátit řízení z několika měsíců na zhruba jeden.
Sociální pracovníci pomáhají i v případech, kdy je ohrožené dítě. Rodinám zprostředkovávají odbornou pomoc, vysvětlují práva a povinnosti rodičů a pomáhají rozcházejícím se partnerům se sestavením rodičovského plánu.
Clearing není jen administrativní zpráva. Je to odborná metoda, která umožňuje soudu porozumět životní situaci člověka v celé její šíři – od zdravotního stavu až po vztahy a sociální prostředí. Díky tomu lze najít opatření, která zachovají důstojnost a současně zajistí potřebnou ochranu. Každý člověk si zaslouží, aby byl viděn celý, nejen skrze diagnózu, uzavírá problematiku sociální pracovnice Kateřina Pomklová z Okresního soudu ve Vsetíně.