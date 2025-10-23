Měšec.cz  »  Sociální pracovníci na soudech pomáhají lidem zvládat složité situace. Řízení se zkrátí o několik měsíců

Sociální pracovníci na soudech pomáhají lidem zvládat složité situace. Řízení se zkrátí o několik měsíců

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

soud, spravedlnost, proces, spor, žaloba, odvolání, právo, zákon Autor: Depositphotos

Na čtvrtině okresních soudů už působí sociální pracovníci, kteří pomáhají lidem v obtížných životních situacích lépe se zorientovat v soudním řízení. Typickým příkladem jejich podpory jsou rodiny s ohroženými dětmi nebo seniory, kteří potřebují pomoc při právních úkonech. Jejich úkolem je zprostředkovat komunikaci se soudem, přiblížit proces srozumitelným jazykem a přispět k rychlejšímu řešení věcí.

Říkáme tomu Soudy blíže rodinám. Protože díky těmto pracovníkům se mohou soudy dostat opravdu blíže k těm potřebným a lidským způsobem jim pomoct řešit náročné životní situace, uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Podle ní se díky jejich působení zlepšuje spolupráce mezi institucemi a účastníci řízení oceňují vstřícnější přístup.

Jednou z oblastí, kde se jejich práce ukazuje jako zvlášť přínosná, je řízení o svéprávnosti. Pokud senior nebo člověk se zranitelným zdravím potřebuje podporu při právních úkonech, může sociální pracovník provést tzv. clearing – sociální šetření, které zjišťuje, jakou pomoc daná osoba skutečně potřebuje. Clearing je novou cestou pro práci se zranitelnými dospělými lidmi. Je to způsob, jak citlivě a s respektem k důstojnosti člověka najít to pravé řešení toho, aby ho jeho blízcí mohli určitým způsobem podpořit při právním jednání. Mnoho z nás totiž nechce své rodiče omezovat ve svéprávnosti. Přesto je třeba najít vhodné, bezpečné, a přitom efektivní řešení náročné situace, vysvětluje Barbora Brozová Rittichová z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti.

Novinkou je, že od 1. 1. 2026 už soudy při těchto řízeních nebudou muset vyžadovat znalecký posudek psychiatra – postačí lékařská zpráva doplněná clearingovou zprávou sociálního pracovníka. Pilotní provoz totiž ukázal, že tato změna může soudům ušetřit miliony korun ročně a zkrátit řízení z několika měsíců na zhruba jeden.

Sociální pracovníci pomáhají i v případech, kdy je ohrožené dítě. Rodinám zprostředkovávají odbornou pomoc, vysvětlují práva a povinnosti rodičů a pomáhají rozcházejícím se partnerům se sestavením rodičovského plánu.

Clearing není jen administrativní zpráva. Je to odborná metoda, která umožňuje soudu porozumět životní situaci člověka v celé její šíři – od zdravotního stavu až po vztahy a sociální prostředí. Díky tomu lze najít opatření, která zachovají důstojnost a současně zajistí potřebnou ochranu. Každý člověk si zaslouží, aby byl viděn celý, nejen skrze diagnózu, uzavírá problematiku sociální pracovnice Kateřina Pomklová z Okresního soudu ve Vsetíně.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 22. 10. 2025

Dále u nás najdete

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Superdávka v otázkách a odpovědích

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).