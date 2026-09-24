Sněmovna podpořila novelu, která zavede věkové valorizace a navyšování důchodů pracujícím penzistům

Věkové valorizace od příštího roku asi dostanou nová pravidla. Pracujícím důchodcům se také začne navyšovat penze. Počítá s tím vládní novela o důchodovém pojištění, kterou podle ČTK dnes v prvním kole podpořila Sněmovna. Nyní návrh musí do jednoho měsíce posoudit sněmovní sociální výbor. Právě do tohoto návrhu plánují vládnoucí strany dostat v rámci jednání ve Sněmovně také jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč, který má důchodcům vynahradit příliš nízkou valorizaci penzí.
Věkové valorizace nyní navyšují důchod o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let a o 2000 Kč těm, kteří dosáhnou stovky. Nově mají být nastavené tak, aby od 80 let zvyšovaly během každých pěti let penzi o pětistovku měsíčně a při dosažení stovky přidaly měsíčně tisícovku.
Druhou schvalovanou změnou bude oživení „staronové“ odměna pro pracující důchodce. Aktuálně mohou v případě, že mají nárok na výplatu starobního důchodu a nechávají si vyplácet plnou penzi, uplatňovat pracující lidé v penzi slevu z pojistného na důchodové pojištění.
Juchelka navrhl současně zavést i navyšování důchodů za práci v penzi tak, aby za každých 365 odpracovaných dní při souběžné výplatě penze vzrostl důchod o 1,5 % procentní výměry, přičemž navýšení se má přiznávat automaticky, bez nutnosti o něj žádat. Při získání doby kratší než je 365 dní má získat pojištěnec nárok aspoň na poměrnou část tohoto zvýšení. Takže zúročí i tu získanou dobu pojištění při výdělečné činnosti, která nedosáhne plné 365denní délky.
První plánované automatické navýšení penzí pro pracující důchodce však má přijít nejdříve v lednu 2028. Valorizace dle věku (pětistovka každých pět let pro seniory od 80 let a 1000 Kč po dosažení 100 let má začít platit od příštího roku.