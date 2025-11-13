Smrskflace dorazila už i na trh s bydlením. Byty se zmenšují, ceny rostou

Až 75 % developerů potvrzuje, že nově stavěné byty se zmenšují, zatímco jejich cena zůstává stejná, nebo dokonce roste.
Fenomén zmenšování bytů je přímým důsledkem snahy nabídnout lidem dostupnější možnost, i když v menším standardu. Nejžádanější jsou byty o velikosti kolem 40 až 50 m2, ale čím dál více se uplatňují i mikrobyty, říká Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, která prostřednictvím rozhovorů s padesátkou ředitelů developerských firem zmapovala vývoj na trhu nového bydlení v roce 2025.
Jako hlavní důvod zmenšování výměry uvedla většina oslovených firem oslabení kupní síly domácností. Podle Jana Havla, jednatele společnosti Veacom, se v roce 2025 na trhu prosadily především byty s dispozicí 1+kk a 2+kk, často v developerských projektech zaměřených na mladé páry a investory. Krom cenové dostupnosti je totiž výhodou menších bytů také lepší pronajímatelnost.
Trend zmenšování výměr lze podle oslovených expertů očekávat i v roce 2026. V poslední době jsou na vzestupu také takzvané mikrobyty.
Z našeho pravidelného zjišťování ČSOB Index bydlení vyplývá, že reakcí trhu na silný růst cen bytů a domů je v případě bytů růst poptávky po objektech 2+kk a 2+1 a vzestup nabídky tzv. mikrobytů s plochou od 16 m2, shrnuje Miroslav Zetek, člen představenstva pro řízení obchodu společnosti ČSOB Hypoteční banka.