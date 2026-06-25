Smlouva a faktura za energie: Znáte význam všech důležitých pojmů?

Dostáváte je každý rok, ale možná jim tak úplně nerozumíte. Řeč je o fakturách za energie nebo dokonce o smlouvě s dodavatelem, od kterého budete elektřinu nebo plyn odebírat. Je přitom důležité, abyste věděli, o čem přesně vás odesilatel informuje. Proto si pojďte otestovat, jak jednotlivým důležitým pojmům rozumíte:
Dodavatel energií: obchodník s energiemi, kterého si vybíráte vy a kterému platíte za odebranou elektřinu či plyn.
Distributor: provozuje distribuční soustavu (tedy vedení nebo plynovod) ve vašem regionu, proto není možné si ho nijak vybírat nebo měnit. Musíte využívat služby toho, kdo soustavu ve vašem odběrném místě provozuje.
Obchodní složka ceny za energie: účtuje ji dodavatel – hlavně podle ní rozlišujete jednotlivé nabídky.
Distribuční složka: platba za dopravu energie do vašeho odběrného místa. Cenu každý rok určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Její výši nemůže dodavatel ovlivnit. Peníze z ní nejdou jemu, ale plynou na financování provozu, údržby a rozvoje distribučních a přenosových soustav a na další regulované činnosti v energetice, které zajišťují stabilitu sítě.
Stálý měsíční plat: pevná částka, kterou platíte svému dodavateli, ať už fakticky v místě odeberete energie či nikoli (tedy např. i na chatě mimo sezónu, když tam půl roku nejste). Výši tohoto paušálu není radno přehlížet, protože může ovlivnit celkovou cenu, kterou hradíte za energie (hlavně tam, kde je odběr velmi nízký – např. v garáži).
Někteří dodavatelé mohou lákat na velmi nízkou cenu za kilowatthodinu, ale rozdíl si vykompenzují právě vysokým měsíčním paušálem. V takovém případě se může konečný účet paradoxně prodražit více než u nabídky, která má dražší samotnou energii, ale nižší stálý poplatek, upozornil Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v ČR.
Fixace ceny: dodavatel se zavazuje, že po sjednanou dobu (většinou 1 – 3 roky), se vaše cena (obchodní složka ceny) za odebranou kilowatthodinu nezmění. Z vaší strany jde zase o závazek, že budete po sjednanou dobu od něj energii odebírat. Fixace slouží jako ochrana proti výkyvům cen energií na trhu, ale mechanismus samozřejmě funguje obousměrně. Fixace vás chrání před před zdražováním, ale když ceny na trzích klesají, vy stále platíte sjednanou cenu.
Smlouva na dobu neurčitou: znamená volnost, protože nejste časově zavázáni a můžete kontrakt kdykoliv vypovědět, obvykle s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ceník se ale může měnit podle pohybů na trhu a obvykle bývá dražší než ten u fixace. Dodavatel vám změnu ceníku musí oznámit písemně 30 dnů předem, vy pak máte nárok odstoupit od smlouvy bez sankce, musíte to ale stihnout do 10 dnů před účinností změny.
Spotová cena: cena navázaná na trh, odráží okamžitý stav na burze. U elektřiny se mění každou čtvrthodinu dle cen na trhu. V období klidu a při přebytcích energie to může být způsob, jak dosáhnout na ty nejlepší ceny. Riziko si ale nese zákazník sám. V případě, že dojde k rozkolísání cen např. kvůli geopolitické nebo jiné nepříznivé situaci, cena může rychle vyskočit na násobky běžných hodnot a zákazníci se spotovým tarifem to pocítí hned.
Procházka upozornil, že spotové ceny vyžadují aktivní přístup spotřebitelů:
Pro běžného odběratele bez automatizovaných technologií a chytrého řízení, které by dokázaly spínat spotřebiče v nejlevnějších hodinách nebo nabíjet baterie k použití v těch drahých, může být spot spíše zdrojem cenové nejistoty než úspor.
Vysoký a nízký tarif (VT/NT): distributor elektřiny nabízí jednotarifní či dvoutarifní sazbu. Jednotarifní znamená, že máte po celý den i noc elektřinu za stejnou cenu – ve vysokém tarifu (VT). Máte-li dvoutarifní sazbu, odebíráte během dne střídavě dražší vysoký a levnější nízký tarif (NT). Časy, kdy je cena levnější či dražší, závisí na vaší sazbě, adrese a distributorovi. Abyste mohli noční proud využívat, musíte mít doma alespoň dva různé elektrické okruhy. Z jednoho z nich odebírají energii obyčejné spotřebiče, z druhého pak zařízení s vysokou spotřebou (např. kotel na ohřev vody). Do prvního okruhu teče elektřina pořád, do druhého proudí jen když běží nízký tarif.
Jistič: zařízení omezující maximální možný odběr proudu v jeden moment. Čím silnější jistič máte, tím vyšší platíte měsíční poplatek v distribuční části ceny. Jeho hodnotu byste tak měli mít optimálně nastavenou podle skutečných potřeb, abyste zbytečně nepřepláceli.
Kód EAN a EIC: oba kódy slouží k identifikaci daného odběrného místa – EAN u elektřiny, EIC u plynu.
Zálohy: pravidelná platba stanovená dle vaší odhadované budoucí spotřeby. Její výši si můžete měnit, ale měla by odpovídat plánované spotřebě, abyste po odečtení spotřeby skutečné a výpočtu celkové ceny za energie příliš nedopláceli. Pokud si pořizujete další spotřebič s významnou spotřebou (například vyhřívání bazénu), měli byste si zálohy zvýšit, protože skutečná spotřeba bude také vyšší.
Přeplatek: vzniká, když jste na zálohách zaplatili více, než jste skutečně spotřebovali, vaše zálohy byly vyšší než reálná spotřeba.
Nedoplatek: vzniká, když jste na zálohách zaplatili méně, než jste skutečně spotřebovali, vaše zálohy byly nižší než reálná spotřeba.