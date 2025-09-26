Měšec.cz  »  Smartbanking Raiffeisenbank nově umí požádat o platbu přímo do aplikace nebo vygenerovat potvrzení o platbě

Smartbanking Raiffeisenbank nově umí požádat o platbu přímo do aplikace nebo vygenerovat potvrzení o platbě

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Mobil, účty, internet, papírování, Autor: Shutterstock.com

Nová verze mobilní aplikace Raiffeisenbank nabízí klientům banky nové služby.  Klienti mohou například poslat žádost o platbu přímo do mobilního bankovnictví jiného klienta Raiffeisenbank, pokud ho už mají v historii příjemců. Nemusí si tak vzájemně sdílet QR kód nebo vyplňovat číslo účtu. Příjemce žádosti dostane notifikaci a může platbu buď potvrdit, nebo odmítnout. Z bezpečnostních důvodů je možné takto poslat maximálně 5000 Kč (maximálně pětkrát denně). Je ale zároveň možné příjem těchto žádostí také v nastavení vypnout.

Mobilní aplikace banky také získala nový pás dlaždic, na kterém se zobrazuje RB Club a klienti si sem mohou přidat oblíbené funkce. V důsledku redesignu je td možné na jednom místě nastavit zobrazení produktů, skrytí zůstatku na účtu i práci s blokovanými kartami.

Na základě požadavků klientů banka také přidala možnost u každé zaúčtované transakce debetní i kreditní kartou stáhnout PDF potvrzení. 

Nabídka výhodnějšího úročení spořicích a běžných účtů se nyní zobrazuje dynamicky podle toho, jaké tarify klient již využívá. Přibylo také založení stavebního spoření a nadále zůstává možnost sjednat termínovaný vklad či stáhnout aplikaci Raiffeisen investice, vyjmenoval další nové funkce Filip Karbulka, UX designer mobilního bankovnictví Raiffeisenbank.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 26. 9. 2025

Dále u nás najdete

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Jak funguje obnovitelná nafta?

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).