Měšec.cz  »  Smartbanking Raiffeisenbank nově umí požádat o platbu přímo do aplikace nebo vygenerovat potvrzení o platbě

Gabriela Hájková
Dnes
Mobil, účty, internet, papírování, Autor: Shutterstock.com

Nová verze mobilní aplikace Raiffeisenbank nabízí klientům banky nové služby.  Klienti mohou například poslat žádost o platbu přímo do mobilního bankovnictví jiného klienta Raiffeisenbank, pokud ho už mají v historii příjemců. Nemusí si tak vzájemně sdílet QR kód nebo vyplňovat číslo účtu. Příjemce žádosti dostane notifikaci a může platbu buď potvrdit, nebo odmítnout. Z bezpečnostních důvodů je možné takto poslat maximálně 5000 Kč (maximálně pětkrát denně). Je ale zároveň možné příjem těchto žádostí také v nastavení vypnout.

Mobilní aplikace banky také získala nový pás dlaždic, na kterém se zobrazuje RB Club a klienti si sem mohou přidat oblíbené funkce. V důsledku redesignu je td možné na jednom místě nastavit zobrazení produktů, skrytí zůstatku na účtu i práci s blokovanými kartami.

Na základě požadavků klientů banka také přidala možnost u každé zaúčtované transakce debetní i kreditní kartou stáhnout PDF potvrzení. 

Nabídka výhodnějšího úročení spořicích a běžných účtů se nyní zobrazuje dynamicky podle toho, jaké tarify klient již využívá. Přibylo také založení stavebního spoření a nadále zůstává možnost sjednat termínovaný vklad či stáhnout aplikaci Raiffeisen investice, vyjmenoval další nové funkce Filip Karbulka, UX designer mobilního bankovnictví Raiffeisenbank.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Nejžádanější na měšec.cz

