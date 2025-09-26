Smartbanking Raiffeisenbank nově umí požádat o platbu přímo do aplikace nebo vygenerovat potvrzení o platbě

Nová verze mobilní aplikace Raiffeisenbank nabízí klientům banky nové služby. Klienti mohou například poslat žádost o platbu přímo do mobilního bankovnictví jiného klienta Raiffeisenbank, pokud ho už mají v historii příjemců. Nemusí si tak vzájemně sdílet QR kód nebo vyplňovat číslo účtu. Příjemce žádosti dostane notifikaci a může platbu buď potvrdit, nebo odmítnout. Z bezpečnostních důvodů je možné takto poslat maximálně 5000 Kč (maximálně pětkrát denně). Je ale zároveň možné příjem těchto žádostí také v nastavení vypnout.
Mobilní aplikace banky také získala nový pás dlaždic, na kterém se zobrazuje RB Club a klienti si sem mohou přidat oblíbené funkce. V důsledku redesignu je td možné na jednom místě nastavit zobrazení produktů, skrytí zůstatku na účtu i práci s blokovanými kartami.
Na základě požadavků klientů banka také přidala možnost u každé zaúčtované transakce debetní i kreditní kartou stáhnout PDF potvrzení.
Nabídka výhodnějšího úročení spořicích a běžných účtů se nyní zobrazuje dynamicky podle toho, jaké tarify klient již využívá. Přibylo také založení stavebního spoření a nadále zůstává možnost sjednat termínovaný vklad či stáhnout aplikaci Raiffeisen investice, vyjmenoval další nové funkce Filip Karbulka, UX designer mobilního bankovnictví Raiffeisenbank.