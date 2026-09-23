Měšec.cz

Služba Zonky od Air Bank snížila úrokovou sazbu půjček, láká na min. 3,75 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
23. 9. 2026
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Zonky Autor: Printscreen, Lupa.cz
Hlavní stránka firmy Zonky.
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Půjčková služba Zonky, kterou vlastní a provozuje Air Bank, během září snížila minimální úrokovou sazbu u svých spotřebitelských půjček. Nejnižší nabízená sazba nově začíná na 3,75 % p.a. Konkrétní úrok ale získáte až po posouzení své žádosti a odvíjí se od vaší bonity.

Nová minimální sazba se týká půjček až do výše 2 milionů korun. Součástí nabídky zůstává možnost mimořádných splátek nebo předčasného splacení bez poplatku. Zároveň lze i požádat o odklad splátek.

Nejnižší sazba není pro každého

Služba Zonky stanovuje výslednou úrokovou sazbu individuálně podle vaší bonity. Nejnižší sazbu tak získají pouze klienti s odpovídajícím úvěrovým profilem. To je standard u všech poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Zonky provozuje Air Bank ze skupiny PPF. Společnost začínala jako platforma pro takzvané peer-to-peer půjčky, později se stala klasickým poskytovatelem spotřebitelských úvěrů pod dohledem České národní banky.

Velmi dobrou konkurenční nabídku úrokové sazby má i TRINITY BANK. Na rozdíl od Zonky jde ale o garantovanou úrokovou sazbu za 3,97 % p.a. Tu získáte automaticky za splnění jednoduché, logické podmínky: stačí splácet řádně a včas uhradit stanovený počet splátek. Pokud tuto podmínku porušíte, úroková sazba bude 9,99 % p.a.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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