Služba Zonky od Air Bank snížila úrokovou sazbu půjček, láká na min. 3,75 % p.a.

Půjčková služba Zonky, kterou vlastní a provozuje Air Bank, během září snížila minimální úrokovou sazbu u svých spotřebitelských půjček. Nejnižší nabízená sazba nově začíná na 3,75 % p.a. Konkrétní úrok ale získáte až po posouzení své žádosti a odvíjí se od vaší bonity.
Nová minimální sazba se týká půjček až do výše 2 milionů korun. Součástí nabídky zůstává možnost mimořádných splátek nebo předčasného splacení bez poplatku. Zároveň lze i požádat o odklad splátek.
Nejnižší sazba není pro každého
Služba Zonky stanovuje výslednou úrokovou sazbu individuálně podle vaší bonity. Nejnižší sazbu tak získají pouze klienti s odpovídajícím úvěrovým profilem. To je standard u všech poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.
Zonky provozuje Air Bank ze skupiny PPF. Společnost začínala jako platforma pro takzvané peer-to-peer půjčky, později se stala klasickým poskytovatelem spotřebitelských úvěrů pod dohledem České národní banky.
Velmi dobrou konkurenční nabídku úrokové sazby má i TRINITY BANK. Na rozdíl od Zonky jde ale o garantovanou úrokovou sazbu za 3,97 % p.a. Tu získáte automaticky za splnění jednoduché, logické podmínky: stačí splácet řádně a včas uhradit stanovený počet splátek. Pokud tuto podmínku porušíte, úroková sazba bude 9,99 % p.a.