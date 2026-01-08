Sliby nové vlády: které daňové slevy se vrátí a které nově vzniknou?

Nová vláda nedávno schválila své programové prohlášení. Zavazuje se v něm nezvyšovat žádné daně a vrátit naopak některé výhody poplatníkům:
Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu.
Tyto slevy zrušil konsolidační balíček. Ten předchozí vláda schválila za účelem ozdravení veřejných financí a snížení deficitu státního rozpočtu.
Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení
Školkovné podle tehdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury často uplatňovaly hlavně středně- až vysokopříjmové skupiny obyvatel. Ty nízkopříjmové tuto daňovou slevu stejně nemohly využít pro nízký základ daně:
Školkovné je dobrým příkladem toho, že daňové nástroje nejsou vždy nejvhodnějším nástrojem realizace sociální politiky.
Sleva za umístění dítěte neměla pevně danou částku, jen horní strop, který byl navázán na úroveň minimální mzdy pro daný rok. Pokud by mělo být školkovné vráceno v nezměněné podobě a tak, aby bylo možné uplatnit u příjmů za loňský rok (tato sleva se neuplatňovala na měsíční bázi během roku, ale až po jeho skončení v rámci zúčtování daní zaměstnanců nebo při podání daňového přiznání), bylo by odečitatelné maximum ve výši 20 800 Kč. V případě, že by bylo vráceno s tím, že poprvé bude možné ho uplatnit až za letošní rok, šlo by od daně odečíst nejvýše 22 400 Kč.
Konkrétní výše slevy ale vždy závisela na tom, kolik jste za uplynulý rok zaplatili na tzv. školkovném při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, registrovaná dětská skupina apod.). Podmínkou pro uplatnění bylo, že s vámi dítě žije ve společné domácnosti. Slevu si mohl nárokovat jen jeden z rodičů a jen na základě potvrzení o uhrazeném školkovném od provozovatele zařízení.
Sleva na studenta
Tuto daňovou slevu předchozí vláda zrušila s tím, že na ni paradoxně dosáhnou jen ti, kteří mají při studiu vyšší příjmy. Těm ostatním totiž (zhruba do výdělků 17 100 Kč měsíčně) zdanění eliminovala v plné míře sleva na poplatníka.
Daňová sleva byla ve výši 4020 Kč ročně a mohli si ji odečíst poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem (v případě vysoké školy platí pro prezenční, distanční i kombinovanou formu) a ještě nedosáhli 26 let. O dva roky déle (sleva se dala uplatnit nejpozději za měsíc dovršení daného věku) si mohli slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou.
O nároku v daném měsíci rozhodoval stav platný na jeho počátku, tedy zda jste byli na počátku měsíce studenty. Nárok na slevu bylo nutné prokázat potvrzením o studiu.
Zrušení nové podmínky u slevy na manžela
Slevu na vyživovanou manželku/manžela (dále jen manželku) minulá vláda nezrušila. Pouze její využití podmínila péčí o dítě do tří let (o vlastní či osvojené dítě nebo o dítě druhého z manželů nebo při péči o vnuka – vlastního, nebo druhého z manželů – za podmínky, že jde o péči nahrazující péči rodičů), pravděpodobně aby motivovala rodiče k dřívějšímu návratu na trh práce.
Slevu mohly využít i registrované stejnopohlavní páry. Nárok na ni vznikl v případě, že s vámi žije vyživovaná osoba ve společné domácnosti a její příjmy (před odečtením výdajů) za předchozí rok nepřesáhly hranici 68 000 Kč.
Do testovaného příjmu (68 tis. Kč ročně) se započítávalo například:
- hrubé příjmy od zaměstnavatele, příjmy z podnikání (před odečtením výdajů), příjmy z nájmu apod.,
- všechny druhy důchodů,
- nemocenské,
- náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
- ošetřování člena rodiny,
- podpora v nezaměstnanosti,
- peněžitá pomoc v mateřství.
Nezahrnovalo se:
- dávky osobám se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné) a pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna (ta se zahrnuje),
- příspěvky na péči a na sociální služby,
- státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření,
- stipendia poskytovaná studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
- příjmy plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, který je od daně osvobozen,
- příjmy, které vznikly jako důsledek porušení podmínek osvobození příjmu nebo uplatnění nezdanitelné části základu daně, a
- příjmy, které plynou druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považují za příjem druhého z manželů v případě manželů, kteří mají společné jmění manželů.
U manželů, kteří měli majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnoval příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považoval za příjem druhého z manželů.
Výše slevy činila 24 840 Kč nebo 49 680 Kč v případě, že je váš protějšek držitelem průkazu ZTP/P. Zvýšenou slevu bylo možné uplatnit od chvíle, kdy Úřad práce ČR rozhodl o vydání průkazu ZTP/P (prokazovalo se oznámením o rozhodnutí).
Pokud došlo ke sňatku nebo registraci předchozí rok, měl poplatník nárok na 1/12 z roční výše slevy za každý měsíc, ve kterém byla daná osoba jeho manželkou/manželem či registrovaným partnerem/partnerkou už na začátku měsíce.
I tuto daňovou slevu bylo možné uplatnit jen po skončení zdaňovacího období s tím, že nárok se dokládal čestným prohlášením o výši příjmů vaší polovičky a dokladem její totožnosti.
Jak hodnotí chystané daňové změny nové vlády sociolog Daniel Prokop? Na to se můžete podívat v podcastu našeho sesterského serveru Podnikatel.cz.
Nová vláda slibuje novou slevu
Kromě výše zmíněných novinek také nová vláda ve svém programovém prohlášení slibuje zavést novou
citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě.
K této změně však není zatím přístupný žádný návrh novelizace zákona o dani z příjmů s konkrétnějšími informacemi.
V prohlášení je dále uvedeno, že v souvislosti s obnovením evidence elektronických tržeb by měla být zavedena také přímá daňová sleva pro evidující OSVČ. V minulosti existovala jednorázová daňová sleva pro podnikatele, kteří začínali evidovat tržby a vznikli jim náklady v souvislosti s pořízením nějakého zařízení. Je proto možné, že se bude jednat o něco obdobného. Konkrétnější informace zatím nejsou k dispozici.
Nová vláda v programovém prohlášení dále uvádí, že sníží daň z příjmů právnických osob na 19 %, zruší zastropování u osvobození volnočasových benefitů pro zaměstnance, zavede 0% DPH na léky na předpis a zastaví automatickou valorizaci daně z nemovitostí prostřednictvím inflačního koeficientu.
Vláda také plánuje zastavit navyšování minimálního vyměřovacího základu pro výpočet minimálních záloh pro OSVČ na důchodové pojištění. V této věci už podnikla konkrétní kroky. Ve schvalování je novela, která má vrátit minimální vyměřovací základ na úroveň 35 % průměrné mzdy tak, jako tomu bylo loni.