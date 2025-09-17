Měšec.cz  »  Slevu na volání a internet získají lidé s nízkými příjmy i po startu superdávky. Ověřte si, zda mezi ně nepatříte

Slevu na volání a internet získají lidé s nízkými příjmy i po startu superdávky. Ověřte si, zda mezi ně nepatříte

Monika Veselíková
Včera
Telefonní sluchátko Autor: Depositphotos

Levnější volání a internet pro lidi s nízkými příjmy zavedl Český telekomunikační úřad v roce 2023. Nyní ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ujistil, že takzvanou službu nízkých cen budou tuzemští operátoři lidem v nouzi poskytovat i po zavedení nové dávky státní sociální podpory.

Telefon a internet dnes nejsou luxus, ale základní potřeba. Chceme, aby i lidé, kteří se ocitli v tíživé situaci, měli možnost být v kontaktu se svou rodinou, se zaměstnavateli nebo úřady. Proto zajišťujeme, že tato podpora pokračuje i po zavedení nové dávky. Nikdo, kdo ji potřebuje, o ni nepřijde, uvedl Jurečka.

Slevu mohou dle nynějších pravidel čerpat příjemci příspěvku na živobytí (včetně členů jejich domácnosti) a lidé s určitým tělesným postižením.

Jak už dříve redakci Mešec.cz potvrdil Český telekomunikační úřad, nově na slevu u operátora dosáhne ten, komu úřady v rámci superdávky přiznají takzvanou složku živobytí. Tato nová dávka státní sociální pomoci přitom startuje už 1. října 2025.

Současně ale platí: lidé, kteří tuto dávku aktuálně čerpají, nebo jim ji úřad práce do konce září přizná, budou dostávat dávku podle starých pravidel až do dubna 2026. Proto si zkuste na naší kalkulačce spočítat, zda se příspěvek na živobytí netýká právě vaší domácnosti.

Příspěvek na živobytí 2025: kalkulačka

Příspěvek na živobytí 2025: kalkulačka

Podrobnosti ohledně zavedení superdávky pak najdete v článku:

Službu zvláštních cen aktuálně poskytuje čtveřice tuzemských operátorů: O2, T-Mobile, Vodafone a PODA. Zvláštní cena přitom v praxi znamená slevu 200 Kč měsíčně, kterou lze využít na 1 z následujících služeb:

  • mobilní internet,
  • pevný internet,
  • mobilní hlasové služby,
  • pevné hlasové služby. 

Podmínky a postup pro žádost o slevu u jednotlivých operátorů najdete v článku:

