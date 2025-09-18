Slevový program České spořitelny průměrně ušetří 4 tisíce ročně. Jeden klient ale už získal zpět přes čtvrt milionu

Slevový program Moneyback, který Česká spořitelna spustila před pěti lety, za dobu fungování vrátil klientům zpět na účet přes miliardu korun. Program s nabídkou partnerských slev je možné aktivovat pouze přes aplikaci George, dosud to udělalo skoro 1,5 milionu lidí, kteří dohromady provedli více než 28 milionů transakcí.
Program nabízí více než stovku slevových nabídek, které se pravidelně mění. Výše slev se obvykle pohybuje mezi 3–20 %. Abyste mohli danou slevu využít, je nutné v aplikaci George v programu Moneyback danou konkrétní nabídku aktivovat a poté za ni zaplatit jakoukoli kartou České spořitelny (i tou, kterou máte nahranou v Apple Pay či Google Pay). Ušetřená částka se připíše zpět na účet většinou do 10. dne následujícího měsíce.
Moneyback si od svého spuštění získal mezi klienty digitálního bankovnictví George velkou oblibu. Využívá ho už okolo 60 % našich aktivních uživatelů mobilního bankovnictví, přičemž v průměru ročně klientům vrátíme částku přes 4000 Kč, uvedl Juraj Pilka, který má ve Spořce na starosti platební karty a slevový program. Dodal také, že nejvíce klienti využívají slev u obchodníků v supermarketech Albert, v síti čerpacích stanic Shell, lékáren Dr. Max nebo drogeriích Teta.
Nejvyšší částka, kterou banka podle Pilky za využívání slevového programu Moneyback klientovi vrátila, dosáhla 273 507 Kč.
V současnosti je mezi aktivními nabídkami programu například pětiprocentní cashback za nákup v prodejnách Albert nebo lékárnách Dr. Max, nebo 20% sleva na nezlevněné zboží Adidas v aplikaci i na e-shopu, až 30 % sleva na produkty Electrolux nebo 13% sleva na všechno zboží značky Husky.