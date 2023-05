Slavia představuje nové majetkové pojištění. Nabízí vyšší limity

Autor: Depositphotos

Slavia pojišťovna od května nabízí nové majetkové pojištění Šťastný domov. Můžete s ním pokrýt domácnosti, stavby, byty, nebytové prostory nebo fotovoltaické panely.





Klientům nabízí přehlednější komunikaci, protože všechny klíčové informace uvádí již v samotné smlouvě, a nikoliv až v doprovodných pojistných podmínkách, uvedl produktový manažer Slavia pojišťovny Lukáš Rozsypal, podle kterého v rámci pojištění domácnosti lidé asi nejvíce ocení možnost navýšit si limity pro nebytové prostory a cennosti až do výše 300 tis. Kč.





Podle Rozsypala to ale není jediná změna týkající se maximální výše pojistného plnění při škodní události. Pro klíčová rizika a celé soubory pojištěných věcí máme od začátku května tyto limity stanovené až do výše pojistné částky. Jde například o podpětí a přepětí, které zahrnuje nejenom náhlé výkyvy v elektrické síti po poruše v rozvodné soustavě, ale také po bouřce nebo nepřímém úderu blesku. Stejné je to i při rozbití skel nebo škodách, které na pojištěném majetku způsobí zvířata, vyjmenoval produktový manažer pojišťovny.

Náhrada škody s vyššími limity nebo až do výše celkové pojistné částky nově platí také například pro vandalismus a krádeže kočárků. U jízdních kol Slavia nově nahradí škodu do 120 tis. Kč.

Jak už jsme informovali dříve, u fotovoltaických panelů už pojišťovna neuplatňuje početní limit. Pojistí tedy všechny, které si umístíte na střechu.

U pojištění staveb, domů a bytů pojišťovna změnila cenotvorbu pro nové smlouvy tak, že sazby jsou nyní zhruba o 17 % nižší.

Slavia pojišťovna také nedávno upravila podmínky u autopojištění. Došlo k navýšení limitů a rozšíření krytých rizik.