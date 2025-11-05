Měšec.cz  »  Slavia pojišťovna představila novou verzi majetkového pojištění

Slavia pojišťovna představila novou verzi majetkového pojištění

Monika Veselíková
5. 11. 2025
přidejte názor

Sdílet

Nemovitost, pojištění, hypotéka, reality, smlouva, Autor: Shutterstock.com

Vyšší pojistná částka pro nemovitosti a nové připojištění, které 1× ročně pokryje i škody, které nejsou ve smlouvě. To jsou 2 hlavní vylepšení pojištění Šťastný domov Slavia pojišťovny, platné pro nově sjednané smlouvy.

Nové připojištění s názvem Talisman funguje následovně: pokud klient pojišťovny Slavia utrpí škodu standardně krytou jinou pojišťovnou, ale Slavia ji nekryje, pak pojišťovna takovou škodu 1× ročně proplatí – do 5 % celkové sjednané pojistné částky u stavby a 10 % pojistného limitu u domácnosti.

Talisman je naším gestem jistoty. Jsme připraveni pokrýt všechno to, co slibují ostatní produkty na trhu, říká Lukáš Rozsypal, produktový manažer Slavia pojišťovny. 

Pojištění si lze sjednat ve 3 variantách podle zvolených rizik a limitů. Jednotlivé balíčky si lze upravit prostřednictvím připojištění.

Od začátku měsíce dochází také k navýšení pojistné částky pro nemovitosti z 20 na 30 mil. Kč. Podle pojišťovny jde o reakci na prudký vývoj na realitním trhu z posledních let. Vyšší limity nově pojišťovna nabízí i u dalších vybraných rizik: 

  • ztráta vody nově do 100 000 Kč,
  • technická porucha u staveb nově do 150 000 Kč.

U poškozených spotřebičů do stáří 6 let je plnění ve výši nové ceny, u starších pak v ceně časové.

Další novinkou je možnost připojištění kola mimo místo pojištění s limitem do 50 tis. Kč. To znamená, že pojistka se nově může vztahovat i na situace, kdy vám kolo ukradnou na ulici. Podmínkou pro vyplacení pojistného plnění je, že jste měli kolo připevněné například ke stojanu.

Pojištění kol a elektrokol: Kde ho sjednat a na co si dát pozor? Přečtěte si také:

Pojištění kol a elektrokol: Kde ho sjednat a na co si dát pozor?

Dalším vylepšením je našeptávač pojistné částky v online kalkulačce. Klient jednoduše zadá podlahovou plochu bytu nebo domu a náš systém mu doporučí optimální hodnotu pojištění domácnosti. Díky tomu se výrazně sníží riziko podpojištění, doplňuje Rozsypal. 

Novinky se týkají i pojištění odpovědnosti. Dřívější maximum 20 mil. Kč bylo zrušeno, pojišťovna bude nově nabízet limity 25, 30 a 40 mil. Kč pro běžný občanský život i pro vlastnictví nemovitosti.

Pomoc, na kterou se zapomíná. Asistenční služba k pojištění majetku zajistí zámečníka i likvidaci vosího hnízda Přečtěte si také:

Pomoc, na kterou se zapomíná. Asistenční služba k pojištění majetku zajistí zámečníka i likvidaci vosího hnízda

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 6. 11. 2025

Dále u nás najdete

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).