Měšec.cz  »  Slavia pojišťovna představila novou verzi majetkového pojištění

Slavia pojišťovna představila novou verzi majetkového pojištění

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nemovitost, pojištění, hypotéka, reality, smlouva, Autor: Shutterstock.com

Vyšší pojistná částka pro nemovitosti a nové připojištění, které 1× ročně pokryje i škody, které nejsou ve smlouvě. To jsou 2 hlavní vylepšení pojištění Šťastný domov Slavia pojišťovny, platné pro nově sjednané smlouvy.

Nové připojištění s názvem Talisman funguje následovně: pokud klient pojišťovny Slavia utrpí škodu standardně krytou jinou pojišťovnou, ale Slavia ji nekryje, pak pojišťovna takovou škodu 1× ročně proplatí – do 5 % celkové sjednané pojistné částky u stavby a 10 % pojistného limitu u domácnosti.

Talisman je naším gestem jistoty. Jsme připraveni pokrýt všechno to, co slibují ostatní produkty na trhu, říká Lukáš Rozsypal, produktový manažer Slavia pojišťovny. 

Pojištění si lze sjednat ve 3 variantách podle zvolených rizik a limitů. Jednotlivé balíčky si lze upravit prostřednictvím připojištění.

Od začátku měsíce dochází také k navýšení pojistné částky pro nemovitosti z 20 na 30 mil. Kč. Podle pojišťovny jde o reakci na prudký vývoj na realitním trhu z posledních let. Vyšší limity nově pojišťovna nabízí i u dalších vybraných rizik: 

  • ztráta vody nově do 100 000 Kč,
  • technická porucha u staveb nově do 150 000 Kč.

U poškozených spotřebičů do stáří 6 let je plnění ve výši nové ceny, u starších pak v ceně časové.

Další novinkou je možnost připojištění kola mimo místo pojištění s limitem do 50 tis. Kč. To znamená, že pojistka se nově může vztahovat i na situace, kdy vám kolo ukradnou na ulici. Podmínkou pro vyplacení pojistného plnění je, že jste měli kolo připevněné například ke stojanu.

Pojištění kol a elektrokol: Kde ho sjednat a na co si dát pozor? Přečtěte si také:

Pojištění kol a elektrokol: Kde ho sjednat a na co si dát pozor?

Dalším vylepšením je našeptávač pojistné částky v online kalkulačce. Klient jednoduše zadá podlahovou plochu bytu nebo domu a náš systém mu doporučí optimální hodnotu pojištění domácnosti. Díky tomu se výrazně sníží riziko podpojištění, doplňuje Rozsypal. 

Novinky se týkají i pojištění odpovědnosti. Dřívější maximum 20 mil. Kč bylo zrušeno, pojišťovna bude nově nabízet limity 25, 30 a 40 mil. Kč pro běžný občanský život i pro vlastnictví nemovitosti.

Pomoc, na kterou se zapomíná. Asistenční služba k pojištění majetku zajistí zámečníka i likvidaci vosího hnízda Přečtěte si také:

Pomoc, na kterou se zapomíná. Asistenční služba k pojištění majetku zajistí zámečníka i likvidaci vosího hnízda

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 4. 11. 2025

Dále u nás najdete

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Roboti už jdou, už tady jsou…

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).