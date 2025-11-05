Slavia pojišťovna představila novou verzi majetkového pojištění

Vyšší pojistná částka pro nemovitosti a nové připojištění, které 1× ročně pokryje i škody, které nejsou ve smlouvě. To jsou 2 hlavní vylepšení pojištění Šťastný domov Slavia pojišťovny, platné pro nově sjednané smlouvy.
Nové připojištění s názvem Talisman funguje následovně: pokud klient pojišťovny Slavia utrpí škodu standardně krytou jinou pojišťovnou, ale Slavia ji nekryje, pak pojišťovna takovou škodu 1× ročně proplatí – do 5 % celkové sjednané pojistné částky u stavby a 10 % pojistného limitu u domácnosti.
Talisman je naším gestem jistoty. Jsme připraveni pokrýt všechno to, co slibují ostatní produkty na trhu, říká Lukáš Rozsypal, produktový manažer Slavia pojišťovny.
Pojištění si lze sjednat ve 3 variantách podle zvolených rizik a limitů. Jednotlivé balíčky si lze upravit prostřednictvím připojištění.
Od začátku měsíce dochází také k navýšení pojistné částky pro nemovitosti z 20 na 30 mil. Kč. Podle pojišťovny jde o reakci na prudký vývoj na realitním trhu z posledních let. Vyšší limity nově pojišťovna nabízí i u dalších vybraných rizik:
- ztráta vody nově do 100 000 Kč,
- technická porucha u staveb nově do 150 000 Kč.
U poškozených spotřebičů do stáří 6 let je plnění ve výši nové ceny, u starších pak v ceně časové.
Další novinkou je možnost připojištění kola mimo místo pojištění s limitem do 50 tis. Kč. To znamená, že pojistka se nově může vztahovat i na situace, kdy vám kolo ukradnou na ulici. Podmínkou pro vyplacení pojistného plnění je, že jste měli kolo připevněné například ke stojanu.
Dalším vylepšením je našeptávač pojistné částky v online kalkulačce. Klient jednoduše zadá podlahovou plochu bytu nebo domu a náš systém mu doporučí optimální hodnotu pojištění domácnosti. Díky tomu se výrazně sníží riziko podpojištění, doplňuje Rozsypal.
Novinky se týkají i pojištění odpovědnosti. Dřívější maximum 20 mil. Kč bylo zrušeno, pojišťovna bude nově nabízet limity 25, 30 a 40 mil. Kč pro běžný občanský život i pro vlastnictví nemovitosti.