Slavia pojišťovna mění strukturu provozu, rozšíří se o nový úsek

Slavia pojišťovna mění svou strukturu. Pojišťovna vytvořila nový úsek provozu, který zastřešuje správu pojištění, Call Centrum a likvidaci pojistných událostí. Podle zprávy pojišťovny jsou změny důsledkem rostoucího počtu klientů a obchodních transakcí a investic do oblasti IT. Ředitelkou nového úseku se stala Michaela Svobodová. Ta pracuje ve Slavii více než 12 let. V minulosti zde vedla taxaci a provize, zastávala pozici ředitelky klientského centra a je také členkou krizového týmu. Od ledna minulého roku působí i ve Výboru pro audit Slavia pojišťovny.





Michaela Svobodová Autor: Slavia pojišťovna, a. s.

Likvidaci, kde dochází ke změnám agendy jednotlivých skupin, nově vede Radek Hanák. Zavádí zde novinky týkající se procesů i organizační struktury jednotlivých týmů tohoto oddělení, které zahrnují také digitalizaci, automatizaci procesů a robotizaci. Hanák se v minulosti věnoval soudním sporům, velkým škodám nebo metodické podpoře likvidace pojistných událostí v pojišťovně Allianz. Čtyři roky strávil také v makléřské společnosti Renomia.

Radek Hanák Autor: Slavia pojišťovna, a. s.