Slavia pojišťovna mění sídlo. Nově bude v Praze na Brumlovce

Dalibor Z. Chvátal
30. 12. 2025
Slavia pojišťovna Autor: Dalibor Z. Chvátal

Slavia pojišťovna od 1. 1. 2026 změní své sídlo. Původně její centrála byla na ulici Táborská 940/31 v Praze – Nuslích.

Od nového roku pojišťovna bude sídlit na adrese Vyskočilova 1422/1a v Praze – Michli. Jde o administrativní centrum komplexu Brumlovka, patřící skupině Passer Invest, přičemž Slavia bude v budově B.

Stávající pobočka Slavie na Táborské bude otevřena do 30. 01. 2026. Nová pobočka v místě nového sídla pak ve druhé polovině února 2026. 

Na Brumlovce sídlí rovněž MONETA a UniCredit Bank. Do administrativního centra jezdí bezplatná kyvadlová doprava linky s označením BB1 a BB2, která je provozována elektrobusem. Autobus jezdí v pracovních dnech od 7 do 19 hodin ze stanice metra Budějovická.

