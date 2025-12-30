Měšec.cz  »  Slavia pojišťovna mění sídlo. Nově bude v Praze na Brumlovce

Slavia pojišťovna mění sídlo. Nově bude v Praze na Brumlovce

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

Slavia pojišťovna Autor: Dalibor Z. Chvátal

Slavia pojišťovna od 1. 1. 2026 změní své sídlo. Původně její centrála byla na ulici Táborská 940/31 v Praze – Nuslích.

Od nového roku pojišťovna bude sídlit na adrese Vyskočilova 1422/1a v Praze – Michli. Jde o administrativní centrum komplexu Brumlovka, patřící skupině Passer Invest, přičemž Slavia bude v budově B.

Stávající pobočka Slavie na Táborské bude otevřena do 30. 01. 2026. Nová pobočka v místě nového sídla pak ve druhé polovině února 2026. 

Na Brumlovce sídlí rovněž MONETA a UniCredit Bank. Do administrativního centra jezdí bezplatná kyvadlová doprava linky s označením BB1 a BB2, která je provozována elektrobusem. Autobus jezdí v pracovních dnech od 7 do 19 hodin ze stanice metra Budějovická.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).