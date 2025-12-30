Slavia pojišťovna mění sídlo. Nově bude v Praze na Brumlovce

Slavia pojišťovna od 1. 1. 2026 změní své sídlo. Původně její centrála byla na ulici Táborská 940/31 v Praze – Nuslích.
Od nového roku pojišťovna bude sídlit na adrese Vyskočilova 1422/1a v Praze – Michli. Jde o administrativní centrum komplexu Brumlovka, patřící skupině Passer Invest, přičemž Slavia bude v budově B.
Stávající pobočka Slavie na Táborské bude otevřena do 30. 01. 2026. Nová pobočka v místě nového sídla pak ve druhé polovině února 2026.
Na Brumlovce sídlí rovněž MONETA a UniCredit Bank. Do administrativního centra jezdí bezplatná kyvadlová doprava linky s označením BB1 a BB2, která je provozována elektrobusem. Autobus jezdí v pracovních dnech od 7 do 19 hodin ze stanice metra Budějovická.