Slavia pojišťovna nabízí ke svým pojistkám nové asistenční služby

Slavia pojišťovna rozšířila servis pro klienty, kteří mají sjednané pojištění stavby, domácnosti nebo odpovědnosti. Nově jim poskytuje v rámci pojištění bezplatně i IT a elektro asistenční službu.

V době home office je spolehlivá IT technika podmínkou a často dokonce předpokladem pro práci z domova. A pokud se něco pokazí, klientům Slavie stačí pouze zavolat IT operátora, který jeho problém vyřeší, vysvětlil mluvčí Václav Bálek a dodal, že IT a elektro asistenci lze využít prostřednictvím Komunikačního centra na lince 255 790 263, kde klientům od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin poradí operátoři se specializací na problémy IT. Operátor volajícímu buď rovnou poradí na dálku anebo mu zajistí vhodný servis podle jeho bydliště.

Operátoři jsou přístupní jakékoliv variantě, která lidem vyhovuje. Telefonující jim proto mohou poslat fotky e-mailem, mohou se spojit prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, nebo využít vzdáleného připojení na plochu klientova počítače a podobně, vyjmenoval produktový ředitel Slavia pojišťovny Ladislav Bělina s tím, že asistence se neomezuje jen na novou IT techniku, ale týká se i některých domácích spotřebičů. Obsahuje telefonickou podporu a poradenství, možnost konzultace a dále také zprostředkování servisu k výpočetní technice, mobilním telefonům nebo spotřební elektronice. V ceně pojistky jsou hrazené dvě hodiny s operátorem.

V rámci nového pojištění úrazu a nemoci PRO Zdraví nabízí pojišťovna také Asistenta pro zdravý život, v rámci kterého mohou klienti využít služby antistresových koučů, fyzioterapeutů pohybových či výživových poradců apod.