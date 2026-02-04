Měšec.cz  »  Slavia pojišťovna chce nabídnout likvidaci škod do druhého dne i u pojištění majetku

Slavia pojišťovna chce nabídnout likvidaci škod do druhého dne i u pojištění majetku

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

Škoda, pojištění majetku, vytopený byt, pojištění domácnosti Autor: Shutterstock.com

Pojišťovna Slavia slibuje vyřízení jednodušších škod na autě do 24 hodin od nahlášení a dodání podkladů. Stejný rychlý režim chce brzy nabídnout i u škod na majetku.

Likvidaci škod do 24 hodin nyní Slavia pojišťovna, obdobně jako další pojišťovny, inzeruje u škod na motorových vozidlech. Podmínkou je, že k oznámení pojistné události dojde prostřednictvím internetu, e-mailu nebo telefonicky. V takovém případě pak pojišťovna zašle SMS s přístupem na web, kam je třeba nahrát fotky poškozeného vozidla. Technik fotky prohlédne, vytvoří zápis o poškození a ve stejný den spočítá i výši škody.

Předpokladem pro rychlou výplatu je samozřejmě to, že na první dobrou doložíte všechny patřičné dokumenty. Pokud klient zároveň doloží všechny potřebné podklady, tak během pár hodin obdrží návrh pojistného plnění a pokud jej akceptuje, obratem i peníze na účet, vysvětluje vedoucí oddělení Likvidace pojistných událostí ve Slavia pojišťovně Radek Hanák.

Stejný model chce pojišťovna v brzké době zavést také při likvidaci pojistných událostí u majetkových škod. Považujeme to za standard. Tuto možnost navíc dvojnásobně ocení třeba klienti po kalamitách, kteří od nás dostanou náhradu škody mnohem rychleji než dříve, a pokud nakonec bude jejich škoda větší, tak jim pak doplatíme zbytek peněz na základě předložených faktur, říká Hanák.

Obecně pojišťovny toto rychlé řešení škodních událostí nabízí hlavně u méně komplikovaných případů. Ze zákona přitom mají na výplatu pojistného plnění 15 dní od ukončení šetření. To by pojišťovny měly zvládnout nejpozději do 3 měsíců od hlášení pojistné události. Pokud v dané lhůtě pojistné šetření nedokončí, musí sdělit proč a vy můžete požádat o poskytnutí přiměřené zálohy.

Záznam o dopravní nehodě nově vyplníte online. Jak Bouračka.cz funguje? Přečtěte si také:

Záznam o dopravní nehodě nově vyplníte online. Jak Bouračka.cz funguje?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).