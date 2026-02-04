Slavia pojišťovna chce nabídnout likvidaci škod do druhého dne i u pojištění majetku

Pojišťovna Slavia slibuje vyřízení jednodušších škod na autě do 24 hodin od nahlášení a dodání podkladů. Stejný rychlý režim chce brzy nabídnout i u škod na majetku.
Likvidaci škod do 24 hodin nyní Slavia pojišťovna, obdobně jako další pojišťovny, inzeruje u škod na motorových vozidlech. Podmínkou je, že k oznámení pojistné události dojde prostřednictvím internetu, e-mailu nebo telefonicky. V takovém případě pak pojišťovna zašle SMS s přístupem na web, kam je třeba nahrát fotky poškozeného vozidla. Technik fotky prohlédne, vytvoří zápis o poškození a ve stejný den spočítá i výši škody.
Předpokladem pro rychlou výplatu je samozřejmě to, že na první dobrou doložíte všechny patřičné dokumenty.
Pokud klient zároveň doloží všechny potřebné podklady, tak během pár hodin obdrží návrh pojistného plnění a pokud jej akceptuje, obratem i peníze na účet, vysvětluje vedoucí oddělení Likvidace pojistných událostí ve Slavia pojišťovně Radek Hanák.
Stejný model chce pojišťovna v brzké době zavést také při likvidaci pojistných událostí u majetkových škod.
Považujeme to za standard. Tuto možnost navíc dvojnásobně ocení třeba klienti po kalamitách, kteří od nás dostanou náhradu škody mnohem rychleji než dříve, a pokud nakonec bude jejich škoda větší, tak jim pak doplatíme zbytek peněz na základě předložených faktur, říká Hanák.
Obecně pojišťovny toto rychlé řešení škodních událostí nabízí hlavně u méně komplikovaných případů. Ze zákona přitom mají na výplatu pojistného plnění 15 dní od ukončení šetření. To by pojišťovny měly zvládnout nejpozději do 3 měsíců od hlášení pojistné události. Pokud v dané lhůtě pojistné šetření nedokončí, musí sdělit proč a vy můžete požádat o poskytnutí přiměřené zálohy.