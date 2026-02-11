Měšec.cz  »  Skupina KBC se opět rozšiřuje. Tentokrát posílí pozici v leasingu u nás i na Slovensku

Gabriela Hájková
Dnes
ČSOB Autor: Depositphotos

Finanční skupina KBC posílí svou pozici v oblasti leasingu. Finalizuje zrovna akvizici, v rámci které získá společnost ČSOB Leasing v ČR a na Slovensku plný podíl ve společnostech Business Lease. KBC oznámila, že transakce obdržela všechna potřebná regulatorní schválení, včetně povolení Protimonopolního úřadu Slovenské republiky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR. Celková hodnota transakce činí 72 milionů eur. 

Touto akvizicí KBC Group významně rozšiřuje své leasingové aktivity ve střední Evropě a posiluje své postavení na českém i slovenském trhu. Spojení Business Lease s ČSOB Leasing vytvoří předního poskytovatele operativního leasingu a správy vozových parků — s přibližně 15 000 vozidly v ČR (v TOP 5) a přibližně 10 000 vozidly na Slovensku (v TOP 3), informoval mluvčí skupiny Petr Milata s tím, že skupina v počáteční fázi bude i nadále používat značku Business Lease. Pro zákazníky by se podle něj touto transakcí nic měnit nemělo.

Integrace flexibilních řešení Business Lease s našimi stávajícími leasingovými službami a silnou klientskou základnou výrazně posílí naši tržní pozici i nabídku služeb. Díky společné flotile a skvělému společnému týmu odborníků se stáváme nejen jedním z pěti největších hráčů na trhu operativního leasingu v České republice, ale zároveň posilujeme náš závazek k inovacím a zákaznicky orientované mobilitě, okomentoval probíhající akvizici také Aleš Blažek, CEO české divize KBC Group. 

Společnosti Business Lease byly součást nizozemské skupiny AutoBinck Group, která poskytuje operativní leasing a správu vozových parků pro malé, střední i velké podniky.

Belgická bankopojišťovací skupina KBC také nedávno od bankovního holdingu J&T Finance Group koupila majoritní podíl ve slovenské 365.bank (dříve Poštová banka). 

