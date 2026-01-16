Skupina KBC posiluje pozici na Slovensku. Od J&T koupila 365.bank

Belgická bankopojišťovací skupina KBC, která je mateřskou společností naší ČSOB, rozšířila své aktivity na Slovensku. Od bankovního holdingu J&T Finance Group (JTFG) koupila majoritní podíl (98,45 %) ve slovenské 365.bank (dříve Poštová banka) za 708 milionů euro (zhruba 17,2 mld. Kč). Transakce podléhala schválení regulatorních orgánů, její dokončení proběhlo právě dnes.
Belgická KBC Bank NV, která se stala mateřskou společností slovenské 365.bank, ji tak bude moci sloučit se svými slovenskými bankovními aktivitami pod značkou ČSOB.
Před uskutečněním této fúze budou ČSOB a 365.bank na Slovensku fungovat jako sesterské banky.
Během přechodného období bude 365.bank, včetně Poštové banky, s plnou podporou ČSOB nadále plnit všechny své závazky na bankovním trhu a poskytovat služby všem svým stávajícím i novým klientům. Klienti mohou nadále používat své produkty a stávající služby tak, jak jsou zvyklí a za podmínek uvedených ve smlouvách. Mohou si také sjednat nové produkty a služby v 365.bank a Poštové bance, protože obě banky budou během přechodného období nadále fungovat samostatně pod svými zavedenými značkami, ujišťuje společné prohlášení skupiny J&T a KBC.
Dnešek představuje důležitý krok v našem dlouhodobém závazku vůči slovenskému trhu. Odráží ambice KBC dále posílit svou pozici v regionu střední a východní Evropy, a to jak organickým růstem, tak cílenými akvizicemi. Rád bych srdečně přivítal klienty a zaměstnance 365.bank v naší skupině a těším se, že společně budeme psát další kapitolu naší cesty, uvedl k dokončení transakce Johan Thijs, generální ředitel KBC Group.
Tento krok plynule navazuje na transformaci, kterou ČSOB zahájila před několika lety s ambicí spojit digitální excelenci s lidskou odborností. Integrací 365.bank, včetně Poštové banky, dále posílíme náš model bankopojištění a rozšíříme přístup k unikátním řešením třetích stran, jako jsou SmartSlužby+. Tato akvizice je pro Slovensko pozitivním krokem, okomentoval spojení také Daniel Kollár, generální ředitel ČSOB Banka Slovensko a k dnešnímu dni nově také generální ředitel 365.bank.